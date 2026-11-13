Конфета, оказавшаяся бомбой: мужчина погиб после странного подарка

В Индии 35-летний мужчина откусил кусочек традиционной конфеты, но она взорвалась у него прямо во рту.

Трагедия произошла в Диндоре: мужчина погиб после того, как его поразило взрывное устройство, замаскированное под сладости. Перед этим двое мужчин дали ему конфету, пишет издание Bild.

Сообщается, что мужчина по имени Раджендра Б. сидел возле своего дома с семьёй, когда получил то, что он принял за расгулу — традиционную конфету круглой формы, которую обычно едят в Индии. Но оказалось, что это был шарик из теста, наполненный взрывчаткой.

Так называемые ловушки используются в некоторых индийских деревнях для охоты на диких кабанов.

По данным полиции, Раджендру Б. после взрыва доставили в больницу. Однако спасти его не удалось: он скончался от полученных тяжелых травм. Двум подозреваемым в убийстве пока не предъявлены обвинения. Полиция заявляет, что до сих пор неясно, намеревались ли подозреваемые убить Раджендру Б. или просто жестоко подшутили над ним.

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Напомним, что 35-летняя шеф-повар из Лондона Кейт Такач обожает сладкое, особенно редкие конфеты Ferrero Rocher Pocket Coffee. Поэтому, чтобы пополнить запасы лакомств, женщина решилась на однодневный экстремальный перелёт из Лондона в румынский город Клуж-Напока.

Кроме того, видео в интернете, на котором человек перегрызает конфету, побудило студентку повторить этот трюк. Однако желание превзойти то, что она увидела, привело к перелому челюсти в двух местах.