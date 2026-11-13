Цукерка, що виявилася бомбою: чоловік загинув після дивного подарунка

В Індії 35-річний чоловік відкусив традиційну цукерку, але вона вибухнула у нього прямо в роті.

Трагедія сталася в Діндорі чоловік загинув після того, як його вразив замаскований під солодощі вибуховий пристрій. Перед тим двоє чоловіків дали йому цукерку, пише видання Bild.

Повідомляється, що чоловік на ім'я Раджендра Б. сидів біля свого будинку з родиною, коли отримав те, що він вважав расгулою — традиційною цукеркою круглої форми, яку традиційно їдять в Індії. Але виявилося, що це була кулька з тіста, наповнена вибухівкою.

Так звані пастки використовуються в деяких індійських селах для полювання на диких кабанів.

За даними поліції, Раджендру Б. після вибуху доставили до лікарні. Але врятувати його не вдалося: він помер від отриманих тяжких травм. Двом підозрюваним у вбивстві ще не висунуто звинувачень. Поліція каже, що досі незрозуміло, чи мали підозрювані намір убити Раджендру Б., чи просто жорстоко пожартували над ним.

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Нагадаємо, що 35-річна шеф-кухарка з Лондона Кейт Такач полюбляє солодке, особливо рідкісні цукерки Ferrero Rocher Pocket Coffee. Тому аби поповнити запаси ласощів, жінка наважилася на одноденний екстремальний переліт із Лондона до румунського міста Клуж-Напока.

Також ролик в інтернеті з перегризання цукерки змусив студентку повторити трюк. Однак бажання перевершити побачене закінчилося переломом щелепи у двох місцях.