Ее не уничтожила война, но может уничтожить время: в Великобритании спасают баржу с красными парусами

Эта 131-летняя британская баржа перевозила торпеды во время Второй мировой войны, пережила попадание авиабомбы, и почти 100 тысяч пассажиров побывали на её борту, но теперь она сама нуждается в спасении.

В Великобритании объявили о сборе средств на спасение исторической парусной баржи "Victor", построенной ещё в 1895 году. Во время Второй мировой войны она ночью доставляла британским военным кораблям торпеды и артиллерийские снаряды, пережила авиабомбардировку, а в мирное время даже побывала в роли плавучего ночного клуба. Теперь барже грозит вывод из эксплуатации или утилизация, поскольку её многолетний капитан уходит на пенсию, а нового владельца пока не нашли. О кампании по сохранению судна 12 ноября сообщило издание The Maritime Executive.

По информации благотворительной организации Victor 1895 Community Heritage Trust, 131-летняя британская баржа "Victor" может остаться в Ипсвиче в качестве общественного исторического судна, если фонд сможет выкупить её и обеспечить дальнейшую эксплуатацию. Для этого необходимо собрать 100 тысяч фунтов стерлингов (примерно 133 тысячи долларов) до 30 декабря на приобретение баржи и дополнительно привлечь средства на её дальнейшее содержание. В противном случае баржу могут вывести из эксплуатации, продать другому владельцу или утилизировать.

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Отметим, что последние два десятилетия "Victor" была привычной частью портового пейзажа Ипсвича — города на востоке Англии, расположенного на реке Оруэлл. Судно использовалось для общественных и частных прогулок. По данным благотворительного фонда, за это время на его борт поднялись почти 100 тысяч человек. Однако баржа уже около двух лет находится на рынке, и желающих приобрести её пока не нашлось. Ситуацию осложняет выход на пенсию капитана Дэвида Вествуда, который долгое время управлял судном.

Как 131-летняя баржа пережила две мировые войны

Виктор был построен в 1895 году на верфи Dock End Yard в Ипсвиче. Его создателем был кораблестроитель Горес Шрабсалл, а первым заказчиком — компания Owen Parry Ltd из Колчестера. Изначально деревянная баржа перевозила льняное семя с фермерских хозяйств восточного побережья Англии на мельницу в Колчестере. Оттуда она доставляла масло в деревянных бочках в Лондон.

Во время Второй мировой войны "Виктор" получила совершенно иную задачу. Её использовали для перевозки военных боеприпасов с верфи в Чатеме на корабли британского флота. Среди грузов были торпеды и артиллерийские снаряды. Такие рейсы выполнялись преимущественно ночью, чтобы снизить риск вражеских атак. Во время войны баржа пережила попадание авиабомбы в соседнее судно. Оно было полностью уничтожено. Взрыв повредил и "Victor": ударная волна сорвала печь в каюте, а осколки повредили люки и грот. Несмотря на это, судно осталось на плаву и продолжило службу.

После окончания войны "Victor" ещё некоторое время эксплуатировалась в качестве парусной баржи. В 1950-х годах её переоборудовали в моторное судно, которое продолжило перевозить грузы для компании London & Rochester Trading Company. В 1964 году баржу продали, после чего она неоднократно меняла владельцев и назначение.

В разные годы "Victor" использовали в качестве плавучего офиса, судна для пассажирских чартерных перевозок и даже помещения ночного клуба. В 1974 году её вновь оснастили парусами и переоборудовали для туристических рейсов. В 1995 году баржа перешла к новому владельцу, который использовал её для пассажирских прогулок и в качестве офиса.

Были и опасные моменты. Так, однажды "Виктор" оказался брошенным на произвол судьбы в Ла-Манше из-за технических проблем. Экипаж спасли моряки спасательной шлюпки из Рамсгейта, а саму баржу отбуксировали в безопасное место.

В 1974 году судно приобрел корабельный мастер Оуэн Эмерсон, имевший опыт работы в военно-морском флоте. Он восстановил баржу и её парусное вооружение. В 1995 году "Victor" вновь начала работать в качестве пассажирского судна, рассчитанного на 40 человек.

131-летняя британская парусная баржа "Victor" Фото: Из открытых источников

После ремонта баржа вернулась в Ипсвич

Новый этап в истории "Victor" начался в 2005 году, когда судно приобрели Стив Годвин и Тони Ченселлор. Баржу капитально отремонтировали: установили новый мачту, восстановили такелаж и палубы, обновили электрические, водопроводные и отопительные системы. Также обустроили жилые помещения, кают-компанию, камбуз и санузлы.

После ремонта "Victor" вернулась на восточное побережье Англии и вновь начала работать в качестве пассажирского судна. Ею управлял капитан Дэвид "Вэс" Вествуд. Баржа участвовала в парусных соревнованиях и продолжала совершать прогулки по реке Оруэлл.

Теперь благотворительный фонд хочет не только приобрести судно, но и обеспечить его дальнейшее использование для сохранения морского наследия региона. Организаторы кампании планируют проводить на борту образовательные мероприятия, знакомить детей и молодежь с историей судоходства и давать желающим возможность принять участие в уходе за баржей.

"Парусная баржа Victor олицетворяет то, каким когда-то был рабочий порт Ипсвича. Для детей и молодежи это пиратский корабль — судно с красными парусами, которое выделяется среди всех остальных в порту", — сказала Анна Гоутон, ответственная за образовательные программы организации Thomas Wolsey 550 CIC.

По её словам, Victor помогает местным жителям почувствовать связь с морской историей города, поэтому важно сохранить её для будущих поколений.

Напомним, немецкую подводную лодку U-672, пропавшую во время Второй мировой войны после атаки британского корабля, обнаружили лишь спустя 82 года у побережья графства Девон. Оказалось, что его местонахождение оставалось неизвестным из-за ошибки в координатах, допущенной при оформлении военно-морских документов.

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