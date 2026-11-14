Її не знищила війна, але може знищити час: у Британії рятують баржу з червоними вітрилами

Ця 131-річна британська баржа возила торпеди під час Другої світової, пережила влучання авіабомби й майже 100 тисяч пасажирів побували на її борту, але тепер вона сама потребує порятунку.

У Британії оголосили збір коштів на порятунок історичної вітрильної баржі Victor, збудованої ще у 1895 році. Під час Другої світової війни вона вночі доставляла британським військовим кораблям торпеди й артилерійські снаряди, пережила авіабомбу, а в мирний час навіть побувала плавучим нічним клубом. Тепер баржі загрожує виведення з експлуатації або утилізація, оскільки її багаторічний капітан завершує роботу, а нового власника поки не знайшли. Про кампанію зі збереження судна 12 листопада повідомило видання The Maritime Executive.

За інформацією благодійної організації Victor 1895 Community Heritage Trust, 131-річна британська баржа Victor може залишитися в Іпсвічі як громадське історичне судно, якщо фонд зможе викупити її та забезпечити подальшу експлуатацію. Для цього необхідно зібрати 100 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 133 тисячі доларів) до 30 грудня на придбання баржі та додатково залучити кошти на її подальше утримання. В іншому разі баржу можуть вивести з експлуатації, продати іншому власнику або утилізувати.

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Зазначимо, що останні два десятиліття Victor була знайомою частиною портового пейзажу Іпсвіча — міста на сході Англії, розташованого на річці Оруелл. Судно використовували для громадських і приватних прогулянок. За даними благодійного фонду, за цей час на його борт піднялися майже 100 тисяч людей. Однак баржа вже близько двох років перебуває на ринку, і охочих придбати її поки не знайшлося. Ситуацію ускладнює вихід на пенсію капітана Девіда Вествуда, який тривалий час керував судном.

Як 131-річна баржа пережила дві світові війни

Victor побудували у 1895 році на верфі Dock End Yard в Іпсвічі. Її творцем був кораблебудівник Горес Шрабсалл, а першим замовником — компанія Owen Parry Ltd із Колчестера. Спочатку дерев’яна баржа перевозила лляне насіння з фермерських господарств східного узбережжя Англії до млина в Колчестері. Звідти вона доставляла олію в дерев’яних бочках до Лондона.

Під час Другої світової війни Victor отримала зовсім інше завдання. Її використовували для перевезення військових боєприпасів із верфі Chatham до кораблів британського флоту. Серед вантажів були торпеди й артилерійські снаряди. Такі рейси виконували переважно вночі, щоб зменшити ризик ворожих атак. Під час війни баржа пережила влучання авіабомби в сусіднє судно. Воно було повністю знищене. Вибух пошкодив і Victor: ударна хвиля зірвала піч у каюті, а уламки пошкодили люки та основне вітрило. Попри це, судно залишилося на плаву й продовжило службу.

Після завершення війни Victor ще певний час працювала як вітрильна баржа. У 1950-х роках її переобладнали на моторне судно, яке продовжило перевозити вантажі для компанії London & Rochester Trading Company. У 1964 році баржу продали, після чого вона неодноразово змінювала власників і призначення.

У різні роки Victor використовували як плавучий офіс, судно для пасажирських чартерних перевезень і навіть приміщення нічного клубу. У 1974 році її знову оснастили вітрилами та переобладнали для туристичних рейсів. У 1995 році баржа перейшла до нового власника, який використовував її для пасажирських прогулянок і як офіс.

Були й небезпечні моменти. Так, одного разу Victor залишили напризволяще в Ла-Манші через технічні проблеми. Екіпаж урятували моряки рятувальної шлюпки з Рамсгейта, а саму баржу відбуксирували до безпечного місця.

У 1974 році судно придбав корабельний майстер Оуен Емерсон, який мав досвід роботи у військово-морському флоті. Він відновив баржу та її вітрильне оснащення. У 1995 році Victor знову почала працювати як пасажирське судно, розраховане на 40 людей.

131-річна британська вітрильна баржа Victor Фото: З відкритих джерел

Після ремонту баржа повернулася до Іпсвіча

Новий етап в історії Victor розпочався у 2005 році, коли судно придбали Стів Годвін і Тоні Ченселлор. Баржу капітально відремонтували: встановили нову щоглу, відновили такелаж і палуби, оновили електричні, водопровідні та опалювальні системи. Також облаштували житлові приміщення, кают-компанію, камбуз і санвузли.

Після ремонту Victor повернулася до східного узбережжя Англії та знову почала працювати як пасажирське судно. Нею керував капітан Девід "Вес" Вествуд. Баржа брала участь у вітрильних змаганнях і продовжувала здійснювати прогулянки річкою Оруелл.

Тепер благодійний фонд хоче не лише придбати судно, а й забезпечити його подальше використання для збереження морської спадщини регіону. Організатори кампанії планують проводити на борту освітні заходи, знайомити дітей і молодь з історією судноплавства та давати охочим можливість долучатися до догляду за баржею.

"Вітрильна баржа Victor уособлює те, яким колись був робочий порт Іпсвіча. Для дітей і молоді це піратський корабель — судно з червоними вітрилами, яке вирізняється серед усіх інших у порту", — сказала Ганна Гоутон, відповідальна за освітні програми організації Thomas Wolsey 550 CIC.

За її словами, Victor допомагає місцевим жителям відчути зв’язок із морською історією міста, тому важливо зберегти її для наступних поколінь.

Нагадаємо, німецький підводний човен U-672, який зник під час Другої світової війни після атаки британського корабля, знайшли лише через 82 роки біля узбережжя графства Девон. Виявилося, що його місцезнаходження залишалося невідомим через помилку в координатах, допущену під час оформлення військово-морських документів.

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