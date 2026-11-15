Узнают даже с закрытыми глазами: какую тайну скрывает знаменитая форма бутылки Coca-Cola

Характерная форма стеклянной бутылки Coca-Cola появилась не случайно. В 1915 году компания объявила конкурс на создание такого дизайна, чтобы покупатели могли узнать напиток даже в темноте, с закрытыми глазами или по осколкам разбитой бутылки.

Конкурс состоялся спустя 29 лет после создания напитка — в 1886 году. Победителем стала американская компания Root Glass Company из штата Индиана, сообщает Unilad.

Оригинальный дизайн бутылки был довольно необычным. Его авторы предложили силуэт с утолщением посередине. Однако первоначальный вариант пришлось адаптировать к производственному оборудованию, которое уже использовалось в то время. В результате бутылка приобрела более стройную форму, которую узнают и сегодня.

В то же время история создания дизайна имела одну особенность: компания Root Glass Company запатентовала свою разработку ещё до участия в конкурсе. Поэтому компании Coca-Cola пришлось отдельно договариваться о приобретении прав на использование победившего дизайна.

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Директор архивов Coca-Cola Сара Райс рассказала, что оригинальный эскиз бутылки хранится в архиве штаб-квартиры компании. Она назвала его "рождественской бутылкой", поскольку он стал подарком компании самой себе.

По словам Райс, первоначальный рисунок представлял собой простой эскиз, набросанный практически на обратной стороне конверта.

Со временем необычная форма бутылки стала важной частью визуальной идентичности Coca-Cola. Особое значение она приобрела в праздничной рекламе бренда.

Руководитель рождественской кампании Coca-Cola Крис Хансакер отметил, что ноябрь и декабрь — самые активные месяцы для бренда, когда продажи напитка достигают пика.

Он также пояснил, что рождественская реклама Coca-Cola на протяжении многих лет сохраняет три основные темы: объединение людей, позитив и аутентичность.

"Ценности Рождества соответствуют ценностям Coca-Cola", — отметил Хансакер.

Напомним, что логотип Coca-Cola остается одним из самых узнаваемых в мире, но в нём скрыта деталь, которую замечают не все. Президент LOGO.com Ричард Лау раскрыл подробности его создания.

Кроме того, коллекционер наткнулся на уникальную запечатанную бутылку Coca-Cola, которой уже более века. Спустя годы он купил её за 75 долларов, и теперь этот предмет может стоить в десятки раз дороже.