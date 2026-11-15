Впізнають навіть із заплющеними очима: яку таємницю приховує знаменита форма пляшки Coca-Cola

Характерна форма скляної пляшки Coca-Cola з'явилася не випадково. У 1915 році компанія оголосила конкурс на створення такого дизайну, щоб покупці могли впізнати напій навіть у темряві, із заплющеними очима або за уламками розбитої пляшки.

Конкурс відбувся через 29 років після створення напою — у 1886 році. Переможцем стала американська компанія Root Glass Company зі штату Індіана, повідомляє Unilad.

Оригінальний дизайн пляшки був доволі незвичним. Його автори запропонували силует із потовщенням посередині. Однак початковий варіант довелося адаптувати до виробничого обладнання, яке вже використовували на той час. У результаті пляшка отримала стрункішу форму, яку впізнають і сьогодні.

Водночас історія створення дизайну мала одну особливість: Root Glass Company запатентувала свою розробку ще до участі в конкурсі. Тому Coca-Cola довелося окремо домовлятися про придбання прав на використання переможного дизайну.

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Директорка архівів Coca-Cola Сара Райс розповіла, що оригінальний ескіз пляшки зберігається в архіві штаб-квартири компанії. Вона назвала його "різдвяною пляшкою", оскільки він став подарунком компанії самій собі.

За словами Райс, початковий малюнок був простим ескізом, зробленим майже на звороті конверта.

З часом незвичайна форма пляшки стала важливою частиною візуальної ідентичності Coca-Cola. Особливого значення вона набула у святковій рекламі бренду.

Різдвяний керівник Coca-Cola Кріс Хансакер зазначив, що листопад і грудень є найактивнішими місяцями для бренду, коли продажі напою досягають піку.

Він також пояснив, що різдвяна реклама Coca-Cola протягом багатьох років зберігає три основні теми: об'єднання людей, позитив та автентичність.

"Цінності Різдва відповідають цінностям Coca-Cola", — зазначив Хансакер.

Нагадаємо, що логотип Coca-Cola залишається одним із найбільш упізнаваних у світі, але в ньому прихована деталь, яку помічають не всі. Президент LOGO.com Річард Лау розкрив подробиці створення.

Також колекціонер натрапив на унікальну запечатану пляшку Coca-Colaбільш ніж столітньої давності. Через роки він купив її за $75, і тепер предмет може коштувати в десятки разів більше.