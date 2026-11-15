Случайная находка изменила все: кот, пропавший полтора года назад, вернулся домой

На острове Гернси кот по кличке Салем воссоединился со своей семьёй после более чем 18 месяцев разлуки. Животное пропало во время переезда хозяев, а найти его удалось благодаря сообщению в местной группе в Facebook.

Сэлем пропал в июне прошлого года, когда его хозяйки Крисси Карре и её дочь Иони переезжали в новый дом. По предположению Крисси, кот смог открыть окно на первом этаже и сбежать. После этого семья больше не видела своего питомца, несмотря на поиски, сообщает BBC.

Впоследствии фотография Салема была опубликована в Facebook. Этот пост увидела Элли Ворман. Женщина заподозрила, что кот мог приходить к ней домой, поскольку обнаружила на полу кошачий корм. Она обратилась к сообществу, после чего животное удалось опознать.

Поскольку у Салема не было микрочипа, сразу установить его владельцев было сложно. Кота доставили в организацию GSPCA, где ему оказали ветеринарную помощь. У животного обнаружили клещей и язву на глазу.

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В конце концов, благодаря сообщению в Facebook удалось найти Крисси Карре. После этого Салему вернули домой.

Женщина рассказала, что воссоединение с котом стало очень эмоциональным моментом. По её словам, она плакала от радости, а усилия людей, которые помогли найти и вернуть животное, согрели ей сердце.

Дочь Иони тоже очень обрадовалась возвращению любимца. Она назвала это одним из самых счастливых моментов в своей жизни. Крисси добавила, что Салем вернулся как раз вовремя, ведь дочь тяжело переживала его исчезновение во время подготовки к экзаменам GCSE.

В сообществе сообщили, что за последние несколько лет помогли вернуть домой более 450 кошек. Салем стал уже 17-й кошкой, которую удалось найти после длительного отсутствия в этом году.

Менеджер GSPCA Стив Бирн отметил, что история Салема — не единичный случай. По его словам, организация находила кошек, которые не видели своих хозяев более 10 лет.

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