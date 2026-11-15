Випадкова знахідка змінила все: кіт, який зник півтора року тому, повернувся додому

На острові Гернсі кіт на ім'я Салем возз'єднався зі своєю родиною після понад 18 місяців розлуки. Тварина зникла під час переїзду власників, а знайти її вдалося завдяки допису в місцевій спільноті Facebook.

Салем зник у червні минулого року, коли його власниці Кріссі Карре та її донька Іоні переїжджали до нового будинку. За припущенням Кріссі, кіт зміг відчинити вікно на першому поверсі та втекти. Після цього родина більше не бачила домашнього улюбленця, попри пошуки, повідомляє BBC.

Згодом фотографію Салема опублікували у Facebook. Допис побачила Еллі Ворман. Жінка запідозрила, що кіт міг приходити до її будинку, оскільки знайшла на підлозі котячий корм. Вона звернулася до спільноти, після чого тварину вдалося ідентифікувати.

Оскільки у Салема не було мікрочипа, встановити його власників одразу було складно. Кота доправили до організації GSPCA, де йому надали ветеринарну допомогу. У тварини виявили кліщів та виразку на оці.

Видео дня

Зрештою завдяки допису у Facebook вдалося знайти Кріссі Карре. Після цього Салема повернули додому.

Жінка розповіла, що возз'єднання з котом було дуже емоційним моментом. За її словами, вона плакала від радості, а зусилля людей, які допомогли знайти та повернути тварину, зігріли їй серце.

Донька Іоні також дуже зраділа поверненню улюбленця. Вона назвала це одним із найщасливіших моментів у своєму житті. Кріссі додала, що Салем повернувся саме вчасно, адже донька важко переживала його зникнення під час підготовки до іспитів GCSE.

У спільноті повідомили, що за останні кілька років допомогли повернути додому понад 450 котів. Салем став уже 17-м котом, якого вдалося знайти після тривалої відсутності цього року.

Менеджер GSPCA Стів Бірн зазначив, що історія Салема не є поодинокою. За його словами, організація знаходила котів, які перебували у розлуці з власниками понад 10 років.

Нагадаємо, що у мережі завірусилось відео з чарівним песиком на кличку Ґьоста, який просто під час гри непритомніє. Тваринка підкорила серця людей з усього світу.

Крім того, у Кривому Розі місцева кішка Соня вже понад два роки живе в одному з місцевих супермаркетів. Наразі чотирилапа пухнаста має посаду "представниці м'яких лапок" і стала знаменитістю.