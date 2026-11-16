Кровавая империя и 37 лет за решеткой: скончался один из самых известных наркобаронов мира

Более 37 лет за решеткой, связи с колумбийскими наркокартелями и дело об убийстве американского агента — так завершилась история человека, которого называли "боссом боссов".

В Мексике в возрасте 80 лет скончался Мигель Анхель Феликс Гальярдо, один из самых известных наркобаронов страны и основатель Гвадалахарского картеля, которого называли "боссом боссов". Он на протяжении десятилетий считался одной из ключевых фигур мексиканского наркобизнеса, а его деятельность повлияла на формирование современных наркокартелей страны. Кроме того, его имя связано с убийством американского агента Управления по борьбе с наркотиками (DEA).

О смерти бывшего лидера наркокартеля 15 ноября сообщило издание France 24 со ссылкой на Министерство безопасности мексиканского штата Халиско.

По информации мексиканских властей, Гальярдо скончался в больнице Гвадалахары, куда его срочно доставили 13 ноября из пенитенциарного комплекса Пуэнте-Гранде, где он отбывал наказание. После госпитализации мужчина находился под постоянным медицинским наблюдением. Врачи оценивали его состояние как тяжёлое. Несмотря на лечение, спасти его не удалось, и мужчина скончался в результате полиорганной недостаточности.

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Отметим, что перевозка заключённого в больницу проходила под усиленной охраной. Территорию медицинского учреждения также контролировали правоохранители.

Гальярдо находился под стражей с 1989 года. Последним местом его заключения был пенитенциарный комплекс строгого режима Пуэнте-Гранде в штате Халиско. За это время он был приговорен к двум последовательным срокам лишения свободы, общая продолжительность которых составила 77 лет: 40 лет за наркоторговлю и незаконное хранение оружия и ещё 37 лет за похищение и убийство агента DEA Энрике Камарены и мексиканского пилота Альфредо Савалы.

В последние годы жизни его здоровье значительно ухудшилось. Так, во время интервью испаноязычному американскому телеканалу Telemundo в 2021 году он уже не видел на один глаз, почти полностью потерял слух и не мог самостоятельно ходить.

В связи с состоянием здоровья адвокаты неоднократно просили разрешить ему отбывать наказание под домашним арестом, однако Гальярдо оставался в тюрьме.

Мигель Анхель Феликс Гальярдо в последние годы жизни Фото: elpais.com

Кто такой Феликс Гальярдо и как он создал наркокартель

Мигель Анхель Феликс Гальярдо родился в 1946 году в мексиканском штате Синалоа. До того как стать одним из самых влиятельных наркоторговцев страны, он работал в полиции. Впоследствии он использовал свои связи и контакты среди представителей власти для создания масштабной преступной сети.

Так, в 1980-х годах Гальярдо вместе с Рафаэлем Каро Кинтеро и Эрнесто Фонсекой Каррильо организовал Гвадалахарский картель — преступную организацию, которая контролировала значительную часть наркотрафика из Мексики в США.

Именно Гальярдо помог наладить сотрудничество между мексиканскими и колумбийскими наркоторговцами. Среди его партнеров были представители Медельинского картеля, возглавляемого Пабло Эскобаром. Благодаря этим контактам мексиканские группировки стали играть важную роль в транспортировке кокаина из Южной Америки в США. Для перевозки наркотиков использовались самолеты, а расширять деятельность организации в значительной степени помогали взятки чиновникам, обеспечивавшим ей защиту.

Как сообщает Reuters, в США Гальярдо считали одним из ключевых организаторов масштабного наркотрафика. Его деятельность оказала существенное влияние на дальнейшее развитие мексиканских преступных группировок.

Убийство агента DEA, изменившее отношения между Мексикой и США

Одним из самых громких дел, связанных с деятельностью Гвадалахарского картеля, стало похищение и убийство американского агента Управления по борьбе с наркотиками (DEA) Энрике "Кики" Камарены Саласара.

В феврале 1985 года Камарену похитили в Гвадалахаре. Он работал под прикрытием и занимался расследованием деятельности наркоторговцев. Его исчезновение вызвало масштабное расследование со стороны американских правоохранительных органов. Вместе с ним преступники похитили мексиканского пилота Альфредо Савалу Авелара.

Позже тело агента обнаружили со следами пыток. Это преступление вызвало серьезную дипломатическую напряженность между Мексикой и США и стало причиной масштабной операции американских правоохранительных органов против наркокартелей. Американская сторона потребовала найти и наказать причастных. DEA начало масштабное расследование под названием "Операция Легенда".

В 2017 году Феликса Гальярдо приговорили к дополнительным 37 годам лишения свободы за похищение и убийство Камарены, а также мексиканского пилота Альфредо Савалы. Сам Гальярдо отрицал свою причастность к этому преступлению и настаивал на своей невиновности.

Что стало с картелем Гвадалахары после ареста его основателя

После ареста Гальярдо в апреле 1989 года структура картеля Гвадалахары начала распадаться. Его криминальные сети и маршруты наркотрафика постепенно фрагментировались, а влияние перешло к другим группировкам.

В частности, с прежней инфраструктурой картеля связывают появление таких организаций, как картели Синалоа, Тихуаны и Хуареса. Впоследствии они превратились в самостоятельные центры наркоторговли и начали бороться за контроль над территориями и каналами поставки наркотиков.

Одним из самых известных преемников этой криминальной системы стал картель Синалоа, который впоследствии превратился в одну из самых влиятельных организаций международного наркобизнеса.

Напомним, за 35-летнего нидерландского наркобарона Йозефа Лейдеккерса, известного как "Болле Джос", назначено рекордное вознаграждение — 2 млн евро, однако задержать его до сих пор не удается. По данным СМИ, он может находиться в Сьерра-Леоне под защитой президента страны, имеет дипломатический паспорт и даже появляется на публичных мероприятиях рядом с главой государства.

Кроме того, Фокус писал, что бывшая жена известного наркобарона Эль Чапо, который находится в тюрьме с 2019 года, оставила свою прежнюю жизнь, чтобы стать инфлюенсеркой.