Кривава імперія і 37 років за ґратами: помер один з найвідоміших наркобаронів світу

Понад 37 років за ґратами, зв'язки з колумбійськими наркокартелями та справа про вбивство американського агента — так завершилася історія людини, яку називали "босом босів".

У Мексиці у віці 80 років помер Мігель Анхель Фелікс Гальярдо, один із найвідоміших наркобаронів країни та засновник картелю Гвадалахари, якого називали "босом босів". Він десятиліттями вважався однією з ключових фігур мексиканського наркобізнесу, а його діяльність вплинула на формування сучасних наркокартелів країни. Крім того, його ім'я пов'язане з вбивством американського агента Управління боротьби з наркотиками (DEA).

Про смерть колишнього лідера наркокартелю 15 листопада написало видання France 24 з посиланням на Міністерство безпеки мексиканського штату Халіско.

За інформацією мексиканської влади, Гальярдо помер у лікарні Гвадалахари, куди його терміново доправили 13 листопада з пенітенціарного комплексу Пуенте-Гранде, де він відбував покарання. Після госпіталізації чоловік перебував під постійним медичним наглядом. Лікарі оцінювали його стан як важкий. Попри лікування, врятувати його не вдалося і чоловік помер внаслідок поліорганної недостатності.

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Зазначимо, що перевезення ув'язненого до лікарні відбувалося під посиленою охороною. Територію медичного закладу також контролювали правоохоронці.

Гальярдо перебував під вартою з 1989 року. Останнім місцем його ув'язнення був пенітенціарний комплекс суворого режиму Пуенте-Гранде у штаті Халіско. За цей час його засудили до двох послідовних термінів ув'язнення, загальна тривалість яких становила 77 років: 40 років за наркоторгівлю та незаконне зберігання зброї і ще 37 років за викрадення та вбивство агента DEA Енріке Камарени й мексиканського пілота Альфредо Савали.

В останні роки життя його здоров'я значно погіршилося. Так, під час інтерв'ю іспаномовному американському телеканалу Telemundo у 2021 році він уже не бачив на одне око, майже повністю втратив слух і не міг самостійно ходити.

Через стан здоров'я адвокати неодноразово просили дозволити йому відбувати покарання під домашнім арештом, однак Гальярдо залишався у в'язниці.

Мігель Анхель Фелікс Гальярдо в останні роки життя Фото: elpais.com

Хто такий Фелікс Гальярдо і як він створив наркокартель

Мігель Анхель Фелікс Гальярдо народився 1946 року в мексиканському штаті Сіналоа. До того як стати одним із найвпливовіших наркоторговців країни, він працював у поліції. Згодом використав свої зв'язки та контакти серед представників влади для побудови масштабної кримінальної мережі.

Так, у 1980-х роках Гальярдо разом із Рафаелем Каро Кінтеро та Ернесто Фонсекою Каррільйо організував картель Гвадалахари — злочинну організацію, яка контролювала значну частину наркотрафіку з Мексики до США.

Саме Гальярдо допоміг налагодити співпрацю між мексиканськими та колумбійськими наркоторговцями. Серед його партнерів були представники Медельїнського картелю, який очолював Пабло Ескобар. Завдяки цим контактам мексиканські угруповання отримали важливу роль у транспортуванні кокаїну з Південної Америки до США. Для перевезення наркотиків використовували літаки, а розширювати діяльність організації дуже допомагали хабарі посадовцям, які забезпечували їй захист.

Як пише Reuters, у США Гальярдо вважали одним із ключових організаторів масштабного наркотрафіку. Його діяльність суттєво вплинула на подальший розвиток мексиканських злочинних угруповань.

Вбивство агента DEA, яке змінило відносини Мексики та США

Однією з найгучніших справ, із якими пов'язана діяльність картелю Гвадалахари, стало викрадення та вбивство американського агента Управління боротьби з наркотиками (DEA) Енріке "Кікі" Камарени Саласара.

У лютому 1985 року Камарену викрали в Гвадалахарі. Він працював під прикриттям і займався розслідуванням діяльності наркоторговців. Його зникнення спричинило масштабне розслідування з боку американських правоохоронців. Разом із ним злочинці викрали мексиканського пілота Альфредо Савалу Авелара.

Пізніше тіло агента знайшли зі слідами катувань. Цей злочин викликав серйозну дипломатичну напругу між Мексикою та США і став причиною масштабної операції американських правоохоронців проти наркокартелів. Американська сторона вимагала знайти й покарати причетних. DEA розпочало масштабне розслідування під назвою "Операція Легенда".

У 2017 році Фелікса Гальярдо засудили до додаткових 37 років ув'язнення за викрадення та вбивство Камарени, а також мексиканського пілота Альфредо Савали. Сам Гальярдо заперечував свою відповідальність за цей злочин і наполягав на невинуватості.

Що сталося з картелем Гвадалахари після арешту його засновника

Після арешту Гальярдо у квітні 1989 року структура картелю Гвадалахари почала розпадатися. Його кримінальні мережі та маршрути наркотрафіку поступово фрагментувалися, а вплив отримали інші угруповання.

Зокрема, з колишньою інфраструктурою картелю пов'язують формування таких організацій, як картелі Сіналоа, Тіхуани та Хуареса. Згодом вони стали самостійними центрами наркоторгівлі й почали боротися за контроль над територіями та каналами постачання наркотиків.

Одним із найвідоміших наступників цієї кримінальної системи став картель Сіналоа, який згодом перетворився на одну з найвпливовіших організацій міжнародного наркобізнесу.

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