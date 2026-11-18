Копая бассейн в своём саду, мужчина во Франции нашёл пять золотых слитков и монет, аккуратно завернутых в полиэтиленовые пакеты. Он сразу же отправился в городской совет, чтобы сообщить о своей находке.

Необычный инцидент произошёл в городке Невиль-сюр-Сон на востоке Франции, недалеко от Лиона, где мужчина приобрел недвижимость и во время земляных работ наткнулся на настоящий клад, пишет The Daily Galaxy.

Через год после покупки дома мужчина приступил к установке бассейна на своем участке. И тогда он обнаружил пять золотых слитков и множество золотых монет, спрятанных и завернутых в несколько полиэтиленовых пакетов. Общая стоимость клада составляет примерно 700 000 евро.

После сенсационной находки мужчина обратился в городской совет, который организовал специальную проверку и исследование, привлекая жандармерию и Региональное управление по делам культуры, которые должны были установить происхождение клада и выяснить, представляет ли он историческую или археологическую ценность.

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В ходе проверки выяснилось, что золотые слитки были изготовлены примерно 15–20 лет назад на одном из предприятий в регионе Лиона. По их серийным номерам удалось установить происхождение металла. Также сообщается, что золото было приобретено законно и не связано с какими-либо преступлениями.

Кроме того, эксперты установили, что золотая находка не представляет никакой археологической или культурной ценности. Поэтому власти не стали претендовать на клад.

Поэтому, вероятно, сокровище достанется владельцу дома, ведь согласно законодательству Франции, если человек случайно находит спрятанное сокровище на своем участке, а другие люди не могут доказать право собственности на него, то оно полностью переходит к тому, кто нашел это сокровище.

Напомним, что Джек Вулкани из Уит-Ридж, штат Колорадо, месяцами промывал золото в нескольких реках Колорадо, чтобы создать уникальное обручальное кольцо для своей давней подруги Джоанны.

Кроме того, в Австралии мужчина нашел огромный золотой самородок и был "немного взволнован" этой "очень редкой" находкой. По словам его коллег-золотоискателей, самородок стоит около 134 тысяч долларов США.