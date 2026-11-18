Копаючи басейн у своєму саду, чоловік у Франції знайшов п'ять золотих злитків і монет, акуратно загорнутих у поліетиленові пакети. Він одразу ж поїхав до міської ради, щоб повідомити про свою знахідку.

Незвичний інцидент трапився у містечку Невіль-сюр-Сон на сході Франції, біля Ліона, де чоловік придбав нерухомість й під час земляних робіт натрапив справжній скарб, пише The Daily Galaxy.

Через рік після покупки дому, чоловік почав встановлення басейну на своїй ділянці. І тоді знайшов п'ять золотих злитків і численні золоті монети, заховані, загорнуті в кілька поліетиленових пакетів. Загальна вартість скарбу становить приблизно 700 000 євро.

Після вражаючої знахідки чоловік звернувся до міської ради, яка організувала спеціальну перевірку та дослідження, залучивши жандармерію та Регіональне управління у справах культури, які мали встановити походження сккарбу та з’ясувати, чи становить він історичну або археологічну цінність.

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Під час перевірки з'ясувалося, що золоті злитки виготовили приблизно 15-20 років тому на одному з підприємств у регіоні Ліона. За їхніми серійними номерами вдалося встановити походження металу. Також повідомляється, що золото було придбане законно і не пов’язане з жодними злочинами.

Крім того, експерти встановили, що золота знахідка не має жодної археологічної чи культурної цінності. Відтак, влада не стала претендувати на скарб.

Тож, імовірно, скарб дістанеться власнику будинку, адже згідно із законодавством Франції, якщо людина випадково знаходить прихований скарб на своїй ділянці, а інші люди не можуть довести право власності на нього, тоді він повністю переходить до того, хто знайшов цей скарб.

Нагадаємо, що Джек Вулкані з Віт-Рідж, штат Колорадо місяцями промивав золото в кількох річках Колорадо, щоб створити унікальну обручку для своєї давньої дівчини Джоанни.

Також в Австралії чоловік знайшов величезний золотий самородок і був "трохи схвильований" від цієї "дуже рідкісної" знахідки. За словами його колег-шукачів золота, самородок коштує близько 134 тисячі доларів США.