Президент России Владимир Путин для поездки в Китай, где ему предстоит встретиться с Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, выбрал необычную обувь — и всё из-за своего низкого роста.

Главу Кремля уже заметили в туфлях на высоком каблуке во время выступления, пишет Daily Star.

Комплексы Путина по поводу своего роста в очередной раз проявились во время его поездки в Китай, где российского диктатора заметили в туфлях на толстых каблуках. Но на официальных фото всё равно заметно, что над ним буквально возвышался глава Китая Си Цзиньпин.

74-летний российский диктатор, рост которого, как считается, составляет около 170 см, прибыл в южнокитайский город Шэньчжэнь накануне 33-го саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Обувь Путина привлекла внимание во время саммита АТЭС Фото: Фото взяты из открытых источников

Пока Путин пытался продемонстрировать на мировой арене мощь РФ, камеры СМИ запечатлели его выступление на саммите генеральных директоров АТЭС, где бросались в глаза его чёрные туфли с толстыми высокими каблуками.

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Путин появился на саммите АТЭС в необычной обуви Фото: Фото взяты из открытых источников

Но, несмотря на скрытые каблуки внутри обуви, рост российского диктатора всё равно был значительно ниже, когда он встретился лицом к лицу с президентом Китая. Стоя плечом к плечу на фоне российских и китайских флагов, Путин выглядел заметно ниже Си, особенно когда они пожали друг другу руки и улыбнулись в камеру.

Каблуки Путина не смогли скрыть разницу в росте с Си Цзиньпином Фото: ВВС

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин во время официальной встречи пересказывал Виткоффу и Кушнеру старый анекдот Януковича о тумбочке и деньгах.

Кроме того, ранее президент Мозамбика опубликовал забавное фото Путина, которое стало вирусным.