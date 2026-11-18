Президент Росії Володимир Путін для поїздки у Китай, де він має зустрітися із Сі Цзіньпінем та президентом США Дональдом Трампом, обрав незвичайне взуття, а все через свій низький зріст.

Очільника Кремля вже помітили у високих підборах під час промови, пише Daily Star.

Комплекси Путіна щодо свого зросту вкотре проявилися під час його поїздки до Китаю, де російського диктатора помітили у туфлях на товстих підборах. Але на офіційних фото все одно помітно, що над ним буквально височів глава Китаю Сі Цзіньпін.

74-річний російський диктатор, зріст якого, як вважається, становить близько 170 см, прибув до південнокитайського міста Шеньчжень напередодні 33-го саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Взуття Путіна привернуло увагу під час саміту АТЕС Фото: Фото з відкритих джерел

Поки Путін намагався продемонструвати на світовій арені силу РФ, камери ЗМІ зафіксували його виступ на саміті генеральних директорів АТЕС, де було помітно його чорні туфлі з товстими, високими підборами.

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Путін з"явився на саміті АТЕС у незвичному взутті Фото: Фото з відкритих джерел

Але незважаючи на приховані каблуки всередині взуття, зріст російського диктатора все одно був суттєво нижчим, коли він зустрівся віч-на-віч з президентом Китаю. Стоячи пліч-о-пліч на фоні російських та китайських прапорів, Путін виглядав помітно нижчим за Сі особливо, коли вони потиснули один одному руки та посміхнулася в камери.

Підбори Путіна не приховали різниці у зрості з Сі Цзіньпіном Фото: ВВС

Нагадаємо, що Путін російський диктатор Володимир Путін під час офіційної зустрічі переказував Віткоффу та Кушнеру старий анекдот Януковича про тумбочку й гроші.

Також раніше президент Мозамбіку показав кумедне фото Путіна, яке стало вірусним.