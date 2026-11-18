Российский дайвер попытался выманить одного из самых умных морских обитателей из его укрытия с помощью палки, но в результате оказался в ситуации, когда ему пришлось бороться за свою жизнь.

Дайверу пришлось бороться за жизнь, когда осьминог напал на него под водой и даже засунул ему в рот щупальце, пишет Daily Star.

Инцидент произошёл во время погружения на побережье Приморского края в РФ. На опубликованном видео видно, что дайвер приближается к осьминогу, который прятался в скале на дне моря.

Схватка под водой

Дайвер пользовался палкой, чтобы тыкать в морского обитателя, пытаясь сдвинуть его с места.

Но осьминог занял оборонительную позицию и выпустил свою чёрную чернилу, но затем, поняв, что не может убежать, начал цепляться за водолаза. Водолаз попытался стряхнуть его с руки, но осьминог, напротив, вцепился ещё крепче и подполз к его лицу, обхватив шею всеми восемью щупальцами.

Видео дня

Испугавшись и отчаянно отбиваясь от существа, дайвер как сумасшедший поплыл к поверхности. Затем дайвер попытался перевести дух. Но это ему не помогло.

Ведь потом осьминог начал обвиваться вокруг его туловища и засунул свои длинные щупальца ему в рот. Тогда борьба мужчины продолжалась больше минуты, прежде чем ему наконец удалось вырваться из объятий осьминога.

Однако неизвестно, что стало с осьминогом после того, как дайвер держал его в кулаке в момент окончания видео.

Пользователи соцсети возмутились поступком дайвера.

"Борьба с осьминогом, наверное, ужасна, но этот парень, черт возьми, это заслужил. Серьёзно, зачем ты тыкаешь палкой в одно из самых умных животных в природе", — написал один из пользователей под видео.

Напомним, что на Мальдивах дайверы подрались на глубине 18 метров под водой, причем один из них пытался сорвать маску с другого.

Кроме того, в США числятся пропавшими шесть ядерных боеголовок из 32 известных случаев, при этом один из водолазов обнаружил бомбу, достаточно мощную, чтобы уничтожить город.