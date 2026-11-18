Російський дайвер спробував виманити один з найрозумніших морських жителів з його схованки за допомогою палиці, але тоді він опинився в ситуації, коли боровся за своє життя.

Дайверу довелося боровся за життя, коли восьминіг напав на нього під водою і навіть засунув йому в рот щупальце, пише Daily Star.

Інцидент трапився під час пірнання на узбережжі біля Приморського краю в РФ. На опублікованому відео помітно, що дайвер наближається до восьминога, який ховався в скелі на дні моря.

Сутичка під водою

Дайвер використовував палицю, щоб тикати в морського жителя, намагаючись зрушити його з місця.

Але восьминіг зайняв оборонну позицію та випустив своє чорне чорнило, але потім, зрозумівши, що не може втекти, почав чіплятися за водолаза. Водолаз спробував стягнути його зі своєї руки, але восьминіг натомість міцніше вчепився та підповз до його обличчя, обхопивши всіма вісьмома лапами його шию.

Видео дня

Наляканий та відчайдушно відбиваючись від істоти, дайвер шалено поплив до поверхні. Тоді дайвер спробував перевести подих. Але це йому не допомогло.

Адже потім восьминіг почав обвиватися навколо його тулуба і засунув свої довгі щупальця йому в рот. Тоді боротьба чоловіка тривала більше хвилини, перш ніж йому нарешті вдалося звільнитися з обіймів восьминога.

Але невідомо, що сталося з восьминогом після того, як дайвер тримає його в кулаці на момент закінчення відео.

Користувачі соцмережі обурилися вчинком дайвера.

"Боротьба з восьминогом, мабуть, жахлива, але цей чувак, чорт забирай, цього заслужив. Серйозно, навіщо ти тикаєш палицею одну з найрозумніших тварин природи", — написав один із юзерів під відео.

Нагадаємо, що на Мальдівах дайвери побилися на глибині 18 метрів під водою, причому один з них намагався зірвати маску з іншого.

Також у США значаться зниклими шість ядерних боєголовок із 32 відомих аварій, водночас один із водолазів виявив бомбу, досить потужну, щоб знищити місто.