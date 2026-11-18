В сети появились фотографии из аргентинской Кордовы, на которых люди демонстрируют куски льда размером с теннисный мяч. Самые крупные из них весили более 150 граммов.

Сильные штормы пронеслись по юго-восточной провинции Буэнос-Айрес. В отдельных районах выпал град размером с теннисный мяч, сообщает местное издание Cadena 3 Argentina.

Град в Аргентине

Пользователи сети сообщают, что вес одного такого кусочка льда превышал 150 граммов. Это почти втрое больше, чем вес стандартного теннисного мяча, который, кстати, весит около 58 граммов.

Кроме того, СМИ сообщают, что для этих провинций такая непогода — не редкость. Ведь в октябре уже сообщалось о граде размером с теннисные мячи в Мальвинас-Архентинас, Ми-Гранха и районе Вилья-Эскиу в самой Кордове.

В горах Альтас-Кумбрес град настолько плотно покрыл дорогу, что она напоминала зимний пейзаж.

Видео дня

Кроме того, в сентябре синоптики сообщали, что град размером с мяч для гольфа повредил дома и автомобили в Ункильо и Мендиолазе.

Национальная метеорологическая служба (SMN) объявила желтый и оранжевый уровни опасности в связи с грозовыми ливнями, сильными порывами ветра и возможным градом.

Местных жителей призывают закрывать двери и окна, держаться подальше от них. А также не прятаться под деревьями, столбами, знаками или тентами.

Напомним, что на столицу и некоторые регионы Парагвая обрушился шторм с сильным ветром и градом. Диаметр градин достигал 12 см.

Кроме того, сильный град обрушился на итальянский регион Венето, нанеся значительный ущерб и приведя к травмам более чем у ста человек.