У мережі з'явилися фото з аргентинської Кордови, де люди показують шматки льоду завбільшки з тенісний м’яч. Найбільші з них важили понад 150 грамів.

Сильні шторми пронеслися через південно-східну провінцію Буенос-Айрес. В окремих районах випав град розміром із тенісний м’яч, пише місцеве видання Cadena 3 Argentina.

Град в Аргентині

Користувачі мережі повідомляють, що вага одного такого шматочка льоду перевищувала 150 грамів. Це майже втричі більше за стандартний тенісний м’яч, який, до слова, важить близько 58 грамів.

Також ЗМІ повідомляють, що для цих провінцій така негода не рідкість. Адже у жовтні вже повідомляли про град завбільшки з тенісні м’ячі в Мальвінас-Архентінас, Мі-Гранха та районі Вілья-Ескіу в самій Кордові.

У горах Альтас-Кумбрес град настільки щільно вкрив дорогу, що вона була схожа зимовий пейзаж.

Видео дня

Також синоптики у вересні повідомляли, що град розміром із м’яч для гри у гольф побив будинки й авто в Ункільо та Мендіолазі.

Національна метеорологічна служба (SMN) оголосила жовтий і помаранчевий рівні небезпеки через грозові зливи, сильні пориви вітру та можливий град.

Місцевих жителів закликають зачиняти двері, вікна, триматися подалі від них. А також не ховатися під деревами, стовпами, знаками чи тентами.

Нагадаємо, що на столицю та деякі регіони Парагваю обрушився шторм із сильним вітром та градом. Діаметр градин сягав 12 см.

Також сильний град обрушився на італійський регіон Венето, заподіявши значної шкоди і спричинивши травми у більш ніж ста осіб.