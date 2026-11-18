Несколько рыбаков поймали огромного голубого тунца длиной 2,8 метра и весом 338 килограммов.

Почти 2 часа 5 членов экипажа из Великобритании сражались с морским монстром, пишет Bild.

18-летняя рыбачка Ада Пик, входившая в экипаж 12-метрового рыболовного судна "Dominator", едва могла в это поверить. Раньше девушка, которая изучает рыболовство в училище города Уитби, только слышала истории об этих рыбах.

"Какая огромная рыба! Мы наконец поймали одну после нескольких часов попыток с удочкой и леской", — рассказала она.

Гигантский тунец почти исчез из Северного моря

Этот улов доказал, что голубой тунец вернулся в воды Северного моря, из которых он почти исчез. В 1930-х годах эти огромные рыбы даже привлекали спортивных рыболовов со всего мира к побережью Йоркшира. Затем морские хищники постепенно исчезли из Северного моря. Одна из главных причин: сельдь, основная добыча тунца, подвергалась сильному перелову.

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Люси Хоукс из Эксетерского университета, которая изучает рыбу в Северном море, говорит, что численность сельди увеличилась. В результате в британские воды возвращается голубой тунец. Она считает, что рыбаки теперь более осторожны и целеустремлены.

Однако, несмотря на это, правила рыбной ловли в Великобритании довольно строгие. По данным Yorkshire Post, в британском сезоне 2026 года только 30 судам было разрешено ловить голубого тунца с помощью удочки и лески.

Но этот гигантский улов не остался единичным случаем. Ведь всего через день команда рыбаков поймала ещё одного голубого тунца. По оценкам экспертов, рыба весила около 310 килограммов. Для исследователей и рыбаков это ещё одно подтверждение того, что один из самых впечатляющих морских хищников вернулся в Северное море.

Напомним, что 32-летний рыбак Эш Хегарти установил новый мировой рекорд, поймав карпа весом 52 килограмма.

Кроме того, в Мельбурне рыбак поймал самую крупную рыбу в своей жизни и установил новый мировой рекорд.