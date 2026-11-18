Кілька рибалок впіймали величезного блакитного тунця завдовжки 2,8 метра та вагою 338 кілограмів.

Майже 2 години 5 членів екіпажу з Британії боролися з морським монстром, пише Bild.

18-річна рибалка Ада Пік, яка була у команді на борту 12-метрового рибальського судна Dominator, ледве могла повірити в це. Раніше дівчина, яка вивчає рибальську справу в училищі міста Вітбі, лише чула лише історії про цих риб.

"Яка величезна риба! Ми нарешті спіймали одну після кількох годин спроб з вудкою та волосінню", — розповіла вона.

Гігантський тунець майже зник з Північного моря

Цей улов довів, що блакитний тунець повернувся до вод Північного моря, з яких він майже зник. У 1930-х роках ці величезні риби навіть приваблювали спортивних рибалок з усього світу до узбережжя Йоркширу. Потім морські хижаки поступово зникли з Північного моря. Одна з головних причин: оселедець, основна здобич тунця, зазнавав сильного перелову.

Видео дня

Люсі Хоукс з університету Ексетера, яка вивчає рибу в Північному морі, каже що кількість оселедця збільшилася. Відтак, до британських вод повертається блакитний тунець. Вона вважає, що рибалки тепер більш обережні та цілеспрямовані.

Але незважаючи на це правила риболовлі досить суворі у Британії. За даними Yorkshire Post, у британському сезоні 2026 року лише 30 суднам було дозволено ловити блакитного тунця за допомогою вудки та волосіні.

Але цей гігантський улов не став поодиноким випадком. Адже всього через день команда рибалок піймала ще одного блакитного тунця. За оцінками експертів, риба важила близько 310 кілограмів. Для дослідників і рибалок це ще одне підтвердження, що один з найвражаючих морських хижаків повернувся в Північне море.

Нагадаємо, що 32-річний рибалка Еш Хегарті встановив новий світовий рекорд, піймавши коропа, що важить 52 кілограми.

Також у Мельбурні рибалка піймав найбільшу рибину у своєму житті та встановив новий рекорд у світі.