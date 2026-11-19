Президент США Дональд Трамп попал на видео с закрытыми глазами во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. В соцсетях высказали предположение, что американский лидер уснул прямо во время заседания.

Об этом пишет издание Hindustan Times.

Видео быстро распространилось в социальных сетях и вызвало реакцию, в частности, пресс-службы губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Она опубликовала ролик в социальной сети X с подписью: "Мир смеется над ним".

Дональд Трамп на саммите Фото: Скриншот

Сначала видео появилось на странице "Republicans against Trump" с утверждением, что Трамп уснул во время саммита. На записи слышен женский голос, рассказывающий о поддержке свободной и открытой торговли и инвестиций.

Как пишет Hindustan Times, пользователи X активно обсуждали эти кадры. Некоторые утверждали, что президент США дремал во время встречи, другие называли эту ситуацию унизительной.

Видео дня

EMBARRASSING on the world stage: Donald Trump falls asleep during the APEC summit in China https://t.co/yTmBWYIHxh — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) November 19, 2026

Однако точно неизвестно, действительно ли Трамп закрыл глаза или такое впечатление создает ракурс камеры. Издание также отмечает, что российский государственный телеканал RT опубликовал другие видео с саммита, на которых американский президент выглядел так, будто у него закрыты глаза, но при этом он четко высказывался на различные темы.

В одном из таких роликов Трамп поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина и его супругу за прием. В других видео он говорил о предстоящей трехсторонней встрече с Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, а также об искусственном интеллекте.

Перед запланированными трехсторонними переговорами Трамп отдельно встретился с Путиным. Американский президент назвал российского лидера своим другом и заявил, что они давно знакомы и поддерживают хорошие отношения.

Встреча состоялась на фоне усилий США по достижению прекращения огня в войне России против Украины. Путин продолжает претендовать на украинские территории, которые не контролируются российскими войсками. Трамп, в свою очередь, утверждает, что Путин стремится завершить войну, а главным препятствием для мира называет президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее также стало известно, что премьер-министр Японии Санаэ Такаичи впервые за несколько лет провела переговоры с Владимиром Путиным. Это первый контакт японского руководства с главой РФ с начала полномасштабного вторжения. Беседа состоялась 18 ноября и длилась около 30 минут. Стороны обсудили задержание японского журналиста в России и ситуацию вокруг компании Japan Tobacco, которую российские власти передали под управление местной компании.

Кроме того, накануне Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в государственной резиденции "Цилин Шаньчжуан" в Шэньчжэне.