Президент США Дональд Трамп потрапив на відео із заплющеними очима під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. У соцмережах припустили, що американський лідер заснув просто під час засідання.

Про це пише видання Hindustan Times.

Відео швидко поширилося в соціальних мережах і викликало реакцію, зокрема, пресслужби губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома. Вона опублікувала ролик у соцмережі X із підписом: "Світ сміється з нього".

Дональд Трамп на саміті Фото: Скриншот

Спочатку відео з'явилося на сторінці Republicans against Trump із твердженням, що Трамп заснув під час саміту. На записі чути жіночий голос, який розповідає про підтримку вільної та відкритої торгівлі й інвестицій.

Як пише Hindustan Times, користувачі X активно обговорювали кадри. Деякі стверджували, що президент США дрімав під час зустрічі, інші називали ситуацію принизливою.

Видео дня

EMBARRASSING on the world stage: Donald Trump falls asleep during the APEC summit in China https://t.co/yTmBWYIHxh — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) November 19, 2026

Однак достеменно невідомо, чи справді Трамп заплющив очі, чи таке враження створює ракурс камери. Видання також зазначає, що російський державний телеканал RT опублікував інші відео із саміту, на яких американський президент виглядав так, ніби має заплющені очі, але водночас чітко говорив на різні теми.

В одному з таких роликів Трамп подякував голові КНР Сі Цзіньпіну та його дружині за прийом. В інших відео він говорив про майбутню тристоронню зустріч із Сі Цзіньпіном і президентом Росії Володимиром Путіним, а також про штучний інтелект.

Перед запланованими тристоронніми переговорами Трамп окремо зустрівся з Путіним. Американський президент назвав російського лідера своїм другом і заявив, що вони давно знають один одного та мають хороші стосунки.

Зустріч відбулася на тлі зусиль США щодо досягнення припинення вогню у війні Росії проти України. Путін продовжує вимагати українські території, які російські війська не контролюють. Трамп натомість стверджує, що Путін прагне завершити війну, а більшою перешкодою для миру називає президента України Володимира Зеленського.

Раніше також стало відомо, що прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі вперше за кілька років провела переговори з Володимиром Путіним. Це перший контакт японського керівництва з очільником РФ від початку повномасштабного вторгнення. Розмова відбулася 18 листопада й тривала близько 30 хвилин. Сторони обговорили затримання японського журналіста в Росії та ситуацію навколо компанії Japan Tobacco, яку російська влада передала під управління місцевої компанії.

Також напередодні Володимир Путін і голова КНР Сі Цзіньпін розпочали переговори в державній резиденції "Цилінь Шаньчжуан" у Шеньчжені.