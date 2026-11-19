Жители сельскохозяйственного города на северо-востоке Северной Македонии жалуются на стадо местных бездомных коров, которые заполонили их улицы и земли.

Люди говорят, что десятки животных свободно передвигаются по городу, в котором проживает около 19 тысяч человек, сообщает Associated Press.

Коровы в Северной Македонии

По их словам, рогатые животные уничтожают зерновые, овощи и деревья, принадлежащие людям, ставя под угрозу их средства к существованию. Кроме того, люди утверждают, что коровы также представляют серьезную угрозу для системы водоснабжения, а также для водителей на дороге.

Как рассказывает 71-летний Лазо Стаменковский, проживающий на окраине города, скот уничтожил в его саду более 150 деревьев.

"Они постоянно уничтожают урожай на моем огороде, выходят на автомагистраль и создают угрозу безопасности дорожного движения на пути в Болгарию", — рассказал Стаменковский агентству AP.

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В свою очередь мэр города Сашко Митовски заявляет, что уже обратился к правительству страны с просьбой объявить 30-дневное чрезвычайное положение, чтобы урегулировать ситуацию.

По его словам, количество бездомного скота постоянно растет. Пять лет назад в городе их было около 500 голов, а сегодня их уже более 1000.

Напомним, что в США камера видеонаблюдения запечатлела двух коров, которые заметили, как хозяйка вернулась домой на ферму. Животные вместе с другими питомцами пошли приветствовать хозяйку, что порадовало пользователей сети.

Кроме того, в Австралии произошли сильные наводнения, во время которых случился удивительный случай спасения обычной домашней коровы. Животное оказалось в эпицентре непогоды, после чего исчезло: когда его нашли почти в 20 километрах от места наводнения, люди были удивлены тем, что увидели.