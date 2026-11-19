Жителі сільськогосподарського міста на північному сході Північної Македонії скаржаться на стадо місцевих безпритульних корів, які заполонили їх вулиці та землю.

Люди кажуть, що десятки тварин вільно пересувається містом, де проживає близько 19 тисяч осіб, повідомляє Associated Press.

Корови у Північній Македонії

За їх словами, рогаті знищують зернові, городину та дерева людей, ставлячи під загрозу їхні засоби до існування. Крім того, люди переконують, що корови також становлять серйозну загрозу для системи водопостачання, а також водіїв на дорозі.

Як розповідає 71-річний Лазо Стаменковський, який мешкає на околиці міста, худоба знищила в його саду понад 150 дерев.

"Вони постійно нищать урожай на моєму городі, виходять на автомагістраль і створюють загрозу безпеці дорожнього руху на шляху до Болгарії", — розповів Стаменковський агентству AP.

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Натомість мер міста Сашко Мітовскі каже, що вже звернувся до уряду країни з проханням оголосити 30-денний кризовий стан, аби врегулювати ситуацію.

За його словами, кількість безпритульної худоби постійно зростає. Пʼять років тому в місті їх було близько 500 тварин, а сьогодні їх уже понад 1000.

Нагадаємо, що у США камера відеоспостереження зафіксувала двох корів, які помітили повернення власниці додому на ферму. Тварини разом з іншими улюбленцями пішли вітатися з хазяйкою, що потішило користувачів мережі.

Також сильні повені трапилися в Австралії, під час яких також трапився дивовижний випадок порятунку звичайної свійської корови. Тварина опинилася в епіцентрі негоди, після чого зникла: коли її знайшли майже за 20 кілометрів від місця повені, то були здивовані тим, що побачили.