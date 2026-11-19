Любители кошек могут переехать на греческий остров Сирос, не платя за проживание, благодаря волонтерской программе, которую проводит некоммерческая организация Syros Cats.

В обмен на проживание, поздний завтрак и коммунальные услуги волонтеры работают примерно шесть часов в день, пять дней в неделю, ухаживая за кошками острова, пишет People.

Некоммерческая организация Syros Cats приглашает любителей животных со всего мира помочь в уходе за своими кошачьими обитателями на острове Сирос в Эгейском море в обмен на бесплатное проживание, завтрак и коммунальные услуги.

В Греции ищут любителей кошек

Программа дает волонтерам возможность окунуться в жизнь на острове, помогая заботиться о местной популяции кошек.

Остров Сирос в Греции Фото: Скриншот

Но есть один нюанс: сотрудники должны быть готовы не покладая рук работать. В описании вакансии на сайте организации говорится, что волонтеры должны работать примерно шесть часов в день, пять дней в неделю, помогая во всем: от кормления и уборки до социализации кошек и помощи с ветеринарным уходом.

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Рабочий день начинается в 8 утра, чтобы успеть покормить кошек, почистить лотки, помыть миски с едой и следить за тем, чтобы у животных была свежая вода.

Некоторым кошкам также нужны лекарства или дополнительное внимание, а другим просто нужен кто-то, кто проведет с ними время, поиграет или обнимет.

"Будут больные кошки, которым нужны объятия, кошки, с которыми нужно играть или общаться", — предупреждает организация.

Кроме того, работа не обязательно заканчивается после утренней смены. Ведь волонтеры возвращаются к закату, чтобы помочь покормить кошек, дать лекарства при необходимости и уложить животных на ночь.

Другие обязанности могут включать помощь в посещении ветеринара, помощь в отлове бездомных кошек для стерилизации и поддержание чистоты на территории. А для тех, кто интересуется, считает ли организация обнимание кошек частью работы, у неё есть простая инструкция: "Обнимайте кошек как можно больше!".

В обмен на свой труд волонтеры получают отдельную спальню в жилом помещении, а также завтрак и оплату коммунальных услуг. Обычно они делят кухню, ванную комнату и общие жилые зоны с двумя-тремя другими волонтерами.

Организация обычно принимает около четырёх волонтёров одновременно и просит участников оставаться как минимум на один месяц.

Кандидаты также должны быть готовы самостоятельно оплатить свою поездку в Грецию. Кроме того, программа не предусматривает проживание детей или домашних животных.

В Syros Cats заявили, что особенно ждут людей с опытом работы в ветеринарных клиниках или ухода за дикими кошками, хотя такая квалификация не является обязательной. Организация ищет зрелых, самостоятельных волонтеров с определенным предыдущим опытом работы, способных выполнять соответствующие обязанности.

Кроме того, волонтеры могут посвятить своё свободное время изучению острова Сирос, в том числе его пляжей, деревень и колоритной столицы Эрмуполи.

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