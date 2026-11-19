Люди, які люблять котів можуть переїхати на грецький острів Сірос, не платячи за проживання, завдяки волонтерській програмі, яку проводить некомерційна організація Syros Cats.

В обмін на проживання, пізній сніданок та комунальні послуги волонтери працюють приблизно шість годин на день, п'ять днів на тиждень, доглядаючи за котами острова, пише People.

Некомерційна організація Syros Cats запрошує любителів тварин з усього світу допомогти доглядати за своїми котячими мешканцями на острові Сірос в Егейському морі в обмін на безкоштовне проживання, сніданок та комунальні послуги.

У Греції шукають любителів котів

Програма дає волонтерам можливість відчути острівне життя, допомагаючи піклуватися про місцеву популяцію котів.

Острів Сірос у Греції Фото: Скриншот

Але є один нюанс працівники мають бути готові добряче попрацювати. В описі вакансії на сайті організації йдеться, що волонтери повинні працювати приблизно шість годин на день, п'ять днів на тиждень, допомагаючи з усім: від годування, прибирання до соціалізації котів та допомоги з ветеринарним доглядом.

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Робочий день починається о 8 ранку, щоб встигнути погодувати котів, почистити лотки, помити миски з їжею та стежити за тим, аби у тварин була свіжа вода.

Деяким котам також потрібні ліки або додаткова увага, а іншим просто потрібен хтось, хто проведе з ними час, пограється або обійме.

"Будуть хворі коти, яким потрібні обійми, коти, з якими потрібно гратися або спілкуватися", — попереджає організація.

Також робота не обов'язково закінчується після ранкової зміни. Бо волонтери повертаються до заходу сонця, щоб допомогти погодувати котів, дати ліки за потреби та влаштовувати тварин на ніч.

Інші обов’язки можуть включати допомогу з візитами до ветеринара, допомогу з відловом безпритульних котів для стерилізації та підтримання чистоти на території. А для тих, хто цікавиться, чи вважає обіймання котів частиною роботи, організація має просту інструкцію: "Обіймайте котів якомога більше!".

В обмін на свої зусилля волонтери отримують окрему спальню у житлі, а також сніданок та оплачені комунальні послуги. Зазвичай вони ділять кухню, ванну кімнату та спільні житлові зони з двома-трьома іншими волонтерами.

Організація зазвичай розміщує близько чотирьох волонтерів одночасно та просить учасників залишатися щонайменше на один місяць.

Кандидати також повинні бути готові оплатити власний приїзд до Греції. Також програма не передбачає проживання дітей або домашніх тварин.

У Syros Cats заявили, що особливо чекають на людей з досвідом роботи у ветеринарних клініках або доглядом за дикими котами, хоча ця кваліфікація не є обов'язковою. Організація шукає зрілих, незалежних волонтерів з певним попереднім досвідом роботи, які можуть виконувати пов'язані з цим обов'язки.

Також волонтери можуть використовувати свій вільний час для дослідження Сіроса, включаючи його пляжі, села та барвисту столицю Ермуполі.

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