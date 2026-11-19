34-летний студент факультета налогового учета Хан Вон Сок признался, что использовал микрокамеру, чтобы отправлять экзаменационные вопросы генеративному искусственному интеллекту и проверять ответы на смартфоне.

Он набрал 397,5 баллов из 400 в первом раунде экзамена на налогового бухгалтера и неправильно ответил лишь на один вопрос из 160. Управление столичной полиции Сеула заявило, что проводит расследование после того, как Вон Сок признался в мошенничестве на экзамене, пишет People.

Хан Вон Сок признался в этом в видео на YouTube, которое опубликовал его адвокат Ли Дон Хо. Кроме того, он дал показания в Сеульском столичном полицейском управлении и объяснил, как ему удалось совершить этот проступок.

Студент о списывании

"Я списал на экзамене по налоговому учету. Я искренне прошу прощения у участников экзамена, которые усердно готовились в течение длительного времени, и у тех, кто сдал экзамен честно", — сказал он в видео.

Видео дня

В видео на YouTube он объяснил, что списывал в первом и втором турах экзамена, используя "электронные устройства и генеративный искусственный интеллект".

Он сказал, что использовал "микрокамеру, чтобы сфотографировать тестовые вопросы и отправить их искусственному интеллекту", прежде чем проверить ответы на смартфоне.

Когда его адвокат спросил, почему он занимался мошенничеством, парень объяснил, что не мог откладывать деньги, работая на прежней работе, и уволился, чтобы открыть собственное дело. Но всё пошло не очень хорошо.

"Я хотел зарабатывать деньги и ненавидел себя за то, что уволился с хорошей работы и разочаровал родителей", — пояснил он.

Он рассказал, что начал готовиться к экзаменам, но отметил, что начинать что-то новое в свои 30 лет было страшно

"Страх перед тем, сколько времени может занять подготовка, вызвал у меня сильное беспокойство", — добавил он.

Сначала он отрицал какие-либо нарушения, когда после объявления результатов начали возникать подозрения. Но, по его словам, он передумал и решил признаться, подумав о том, "как упорно" работала человек, занявшая второе место.

В то же время в управлении столичной полиции Сеула сообщили, что получили "письменное признание" через адвоката мужчины. В настоящее время по этому делу ведется расследование.

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