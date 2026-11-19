34-річний студент податкового обліку Хан Вон Сок зізнався, що використовував мікрокамеру, щоб надсилати екзаменаційні питання генеративному штучному інтелекту та перевіряти відповіді на смартфоні.

Він набрав 397,5 балів із 400 у першому раунді іспиту з податкового бухгалтера та неправильно відповів лише на одне запитання зі 160. Управління столичної поліції Сеула заявило, що проводить розслідування після того, як Вон Сок зізнався у шахрайстві на іспиті, пише People.

Хан Вон Сок зізнався у цьому у відео на YouTube, яким поділився його адвокат Лі Дон Хо. Також він зробив зізнання в Сеульському столичному поліцейському управлінні та пояснив, як йому вдалося вчинити цей проступок.

Студент про списування

"Я списав на іспиті з податкового бухгалтера. Я щиро прошу вибачення в учасників іспиту, які старанно готувалися протягом тривалого часу, і тих, хто склав іспит чесно", — сказав він у відео.

Видео дня

У відео на YouTube він пояснив, що списував у першому та другому турах іспиту, використовуючи "електронні пристрої та генеративний штучний інтелект".

Він сказав, що використав "мікрокамеру, щоб сфотографувати тестові питання та надіслати їх штучному інтелекту", перш ніж перевірити відповіді на смартфоні.

Коли його адвокат запитав, чому він шахраював, хлопець пояснив, що не міг заощаджувати гроші, працюючи на попередній роботі, і звільнився, щоб розпочати власний бізнес. Але все пішло не дуже добре.

"Я хотів заробляти гроші і ненавидів себе за те, що звільнився з хорошої роботи та розчарував батьків", — пояснив він.

Він розповів, що почав готуватися до іспитів, але сказав, що починати щось нове у свої 30 років було страшно

"Страх перед тим, скільки часу може зайняти підготовка, викликав у мене сильне занепокоєння", – додав він.

Він спочатку заперечував будь-які порушення, коли почали виникати підозри після оголошення результатів. Але, за його словами, він передумав і захотів зізнатися, подумавши про те, "як наполегливо" працювала людина, яка посіла друге місце.

Натомість в управління столичної поліції Сеула повідомили, що вони отримали "письмове зізнання" через адвоката чоловіка. Наразі цю справу розслідують.

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