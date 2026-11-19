В городе Схидами с населением 80 000 человек, расположенном к западу от Роттердама, несколько жильцов многоквартирного дома неожиданно обнаружили в своих почтовых ящиках купюры по 50 евро.

Кто и почему раздал эти деньги, совершенно непонятно. Полиция также не знает, кто оставил эти деньги. Но купюры оказались подлинными, пишет Bild.

Одна из местных жительниц рассказала, что и понятия не имела, откуда могли взяться эти деньги.

"Мой сын открыл почтовый ящик, и в нём была эта купюра, больше ничего", — говорит она.

Денежные подарки получили около десяти человек

Другие жители также обнаружили в своих почтовых ящиках купюры номиналом 50 евро. Но, возможно, получателей этого неожиданного вознаграждения будет ещё больше.

"Кто-то должен мне деньги? Но я обычно ничего ни от кого не получаю. Я действительно понятия не имею — возможно, это были маленькие эльфы", — сказала женщина.

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Аналогичный случай произошел в январе 2024 года

Подобный загадочный случай произошёл в январе 2024 года в соседнем роттердамском районе Дельфсхавен. Тогда женщина получила несколько конвертов с наличными от неизвестного отправителя.

В первом конверте было 250 евро и записка с надписью: "В знак благодарности за добро, которое вы для меня сделали. Порадуйте себя этим или пожертвуйте на благое дело".

Во втором конверте было 600 евро, в третьем — даже 1000 евро. Но ни получатель, ни полиция не смогли на тот момент выяснить, кто отправил денежные подарки.

Напомним, что в американском штате Мэн в лесу нашли сейф, в котором было 55 тысяч долларов. Однако местные власти решили передать все деньги на благотворительность.

Кроме того, копая бассейн в своём саду, мужчина во Франции нашёл пять золотых слитков и монет, аккуратно завернутых в полиэтиленовые пакеты. Он сразу же отправился в городской совет, чтобы сообщить о своей находке.