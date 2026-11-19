У місті Східамі з населенням 80 000 осіб що, розташоване на захід від Роттердама, кілька мешканців багатоквартирного будинку раптово знайшли у своїх поштових скриньках купюри по 50 євро.

Хто і чому роздав ці гроші, абсолютно незрозуміло. Поліція також не знає, хто залишив ці гроші. Але купюри виявилися справжніми, пише Bild.

Одна із місцевих жительок розповіла, що гадки не мала, від кого могли взятися ці гроші.

"Мій син відкрив поштову скриньку, і в ній була ця купюра нічого більше", — каже вона.

Грошові подарунки отримали близько десяти людей

Інші мешканці також знайшли у своїх поштових скриньках купюри в 50 євро. Але, можливо, одержувачів цієї неочікуваної винагороди буде ще більше.

"Хтось винен мені гроші? Але я зазвичай нічого ні від кого не отримую. Я справді не маю уявлення — можливо, це були маленькі ельфи", — сказала жінка.

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Аналогічний випадок стався у січні 2024 року

Подібний загадковий випадок трапився в січні 2024 року в сусідньому роттердамському районі Дельфсхавен. Тоді жінка отримала кілька конвертів з готівкою від невідомого відправника.

У першому конверті було 250 євро та записка з написом: "На знак подяки за добро, яке ви для мене зробили. Потіште себе цим або пожертвуйте на добру справу".

У другому конверті було 600 євро, у третьому — навіть 1000 євро. Але ні одержувач, ні поліція не змогли на той момент з'ясувати, хто відправив грошові подарунки.

Нагадаємо, що в американському штаті Мен у лісі знайшли сейф, де було 55 тисяч доларів. Але місцева влада вирішила передати усі гроші на благодійність.

Також копаючи басейн у своєму саду, чоловік у Франції знайшов п'ять золотих злитків і монет, акуратно загорнутих у поліетиленові пакети. Він одразу ж поїхав до міської ради, щоб повідомити про свою знахідку.