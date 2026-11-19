В американському штаті Мен у лісі знайшли сейф, де було 55 тисяч доларів. Але місцева влада вирішила передати усі гроші на благодійність.

Чотири роки тому ці кошти під час прогулянки випадково знайшов житель міста Фалмут. За його словами, готівка просто лежала у сейфі, повідомляє The Independent.

Тоді чоловік повідомив про знахідку поліцію, яка забрала гроші на зберігання й намагалася знайти власників та зʼясувати їхнє походження. Правоохоронці проводили розслідування та подавали оголошення в пресу, але навіть через чотири роки ніхто по гроші не прийшов, розповів начальник поліції Фалмута Джон Кілбрідж. Відтак їх вирішили передати на потреби населення.

Через те, що законодавство штату вимагає, аби гроші, які знайшли органи влади, використовувалися з благодійною метою, міська рада Фалмута проголосувала за спрямування цієї суми на Програму енергетичної допомоги домогосподарствам із низьким рівнем доходу.

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"Це, безперечно, був інтригуючий спосіб отримати кошти. Це не були гроші платників податків. Це не було результатом якоїсь продуманої політики. Це була буквально знахідка в лісі", — розповів голова ради Брайс Хач.

Адже близько половини домогосподарств у штаті Мен використовують для обігріву будинків в холодні місяці мазут. Але останніми місяцями вартість палива для опалення зросла: наприкінці жовтня ціни досягали — $6,05 за галон.

Керівник адміністрації міста Натан Пур заявив, що в межах програми кожному заявнику може бути виділено по $500, а решту коштів використають під час наступних виплат.

А начальник поліції додав, що "це гроші людей".

Нагадаємо, що копаючи басейн у своєму саду, чоловік у Франції знайшов п'ять золотих злитків і монет, акуратно загорнутих у поліетиленові пакети. Він одразу ж поїхав до міської ради, щоб повідомити про свою знахідку.

Також в Австралії чоловік знайшов величезний золотий самородок і був "трохи схвильований" від цієї "дуже рідкісної" знахідки. За словами його колег-шукачів золота, самородок коштує близько 134 тисячі доларів США.