В американском штате Мэн в лесу нашли сейф, в котором было 55 тысяч долларов. Но местные власти решили передать все деньги на благотворительность.

Четыре года назад эти деньги во время прогулки случайно нашел житель города Фалмут. По его словам, наличные просто лежали в сейфе, сообщает The Independent.

Тогда мужчина сообщил о находке в полицию, которая забрала деньги на хранение и пыталась найти владельцев и выяснить их происхождение. Правоохранители проводили расследование и размещали объявления в прессе, но даже спустя четыре года никто за деньгами не явился, рассказал начальник полиции Фалмута Джон Килбридж. В связи с этим было решено передать их на нужды населения.

Поскольку законодательство штата требует, чтобы деньги, найденные органами власти, использовались в благотворительных целях, городской совет Фалмута проголосовал за направление этой суммы на Программу энергетической помощи домохозяйствам с низким уровнем дохода.

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"Это, безусловно, был интригующий способ получить средства. Это не были деньги налогоплательщиков. Это не было результатом какой-то продуманной политики. Это была буквально находка в лесу", — рассказал председатель совета Брайс Хач.

Ведь около половины домохозяйств в штате Мэн используют мазут для обогрева домов в холодные месяцы. Однако в последние месяцы стоимость топлива для отопления выросла: в конце октября цены достигали 6,05 доллара за галлон.

Глава городской администрации Натан Пур заявил, что в рамках программы каждому заявителю может быть выделено по 500 долларов, а остальные средства будут использованы при следующих выплатах.

А начальник полиции добавил, что "это деньги людей".

Напомним, что, копая бассейн в своём саду, мужчина во Франции нашёл пять золотых слитков и монет, аккуратно завернутых в полиэтиленовые пакеты. Он сразу же отправился в городской совет, чтобы сообщить о своей находке.

Кроме того, в Австралии мужчина нашел огромный золотой самородок и был "немного взволнован" этой "очень редкой" находкой. По словам его коллег-золотоискателей, самородок стоит около 134 тысяч долларов США.