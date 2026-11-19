Участницы конкурса "Мисс Вселенная" неоднократно спотыкались и чуть не падали на подиуме в одном и том же месте.

Инцидент произошёл в Пуэрто-Рико во время предконкурсного мероприятия участниц "Мисс Вселенная" под названием "Красота на пляже", пишет издание The Sun.

В сети стали вирусными кадры, на которых модели снова и снова зацепляются каблуками за одну и ту же часть подиума.

На неофициальном мероприятии под названием "Красота на пляже" участницы шли по коврику, который, казалось, лежал буквально на песке.

Оплошность на подиуме

На видео запечатлено, как многие участницы спотыкались в Пуэрто-Рико перед главным конкурсом "Мисс Вселенная", который должен состояться 24 ноября.

Мисс Косово едва не упала на полпути к подиуму, но успела удержаться на ногах. Также споткнулись участницы из Филиппин, Перу и Венесуэлы.

Видео дня

Но, несмотря на препятствия, женщины быстро пришли в себя и продолжили путь.

После скандала в сети и волны возмущения продюсер шоу Магали Феблес извинилась перед участницами.

"Я обнимаю и выражаю восхищение всем, кто споткнулся во время дефиле. Мне искренне жаль, и я понимаю ваши опасения. Я знаю, сколько труда вкладывается в каждый выход на подиум", — сказала она.

Оплошность на сцене возмутила пользователей соцсетей. Пользователи начали вспоминать, как в прошлом году на сцене получила травму участница из Ямайки.

"То, что должно было стать гламурным мероприятием, в итоге стало предметом насмешек", — написал один из пользователей.

После скандального инцидента организаторы конкурса "Мисс Вселенная" заявили, что шоу "не соответствовало необходимым стандартам совершенства и профессионализма".

Кроме того, там заявили, что мероприятие не было организовано конкурсом "Мисс Вселенная".

"Мероприятия такого рода проводятся в период празднования конкурса "Мисс Вселенная" с целью продвижения туризма, демонстрации культуры и достопримечательностей принимающей страны, а также содействия её экономическому росту и развитию", — говорилось в официальном заявлении.

Напомним, что несчастный случай на сцене конкурса "Мисс Вселенная 2025" оказался в центре внимания вместо традиционного блеска и красоты. Во время предварительного этапа соревнований, состоявшегося 19 ноября 2025 года, участница из Ямайки, доктор Габриэль Генри, упала прямо на сцене, после чего её пришлось эвакуировать на медицинских носилках.

Во время официальной встречи в рамках конкурса "Мисс Вселенная-2025" произошёл инцидент, вызвавший значительный резонанс среди зрителей и участниц.