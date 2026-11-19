Учасниці конкурсу "Міс Всесвіт" неодноразово спотикалися і мало не падали на подіумі в одному й тому ж місці.

Інцидент трапився в Пуерто-Рико під час передконкурсного заходу учасниць "Міс Всесвіт" під назвою "Краса на пляжі", пише видання The Sun.

У мережі завірусилися кадри, як моделі знову і знову чіпляються підборами в одній і тій самій частині подіуму.

На неофіційному заході під назвою "Краса на пляжі" учасниці йшли, по килимку, який, здавалося, лежав буквально на піску.

Спотикання на подіумі

На відео зафіксовано як багато учасниць спотикалися в Пуерто-Рико перед головним конкурсом "Міс Всесвіт", що має відбутися 24 листопада.

Міс Косово мало не впала на півдорозі до подіуму, перш ніж встигла втриматися на ногах. Також зачепилися учасниці з Філіппін, Перу та Венесуели.

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Але попри перешкоди жінки швидко оговталися і продовжували йти.

Після скандалу у мережі та обурень продюсерка шоу Магалі Феблес вибачилася перед учасницями.

"Я обіймаю та висловлюю захоплення всім, хто спіткнувся під час ходьби. Мені щиро шкода і я розумію ваші занепокоєння. Я знаю, скільки праці вкладається в кожен вихід на подіум", — сказала вона.

Спотикання на сцені обурило користувачів соцмереж. Юзери почали згадувати, як минулого року на сцені травмувалася учасниця від Ямайки.

"Те, що мало бути гламурним заходом, зрештою стало джерелом глузувань", — написав один із користувачів.

Після скандального випадку організатори конкурсу "Міс Всесвіт" заявили, що шоу "не відповідало необхідним стандартам досконалості та професіоналізму".

Також там заявили, що захід не був організований конкурсом "Міс Всесвіт".

"Заходи такого характеру проводяться в період проведення святкування конкурсу "Міс Всесвіт" з метою просування туризму, демонстрації культури та визначних пам'яток країни, що приймає, а також сприяння її економічному зростанню та розвитку", — йшлося в офіційній заяві.

Нагадаємо, що нещасний випадок на сцені конкурсу "Міс Всесвіт 2025" став центром уваги замість традиційного блиску та краси. Під час попереднього етапу змагань, що відбувся 19 листопада 2025 року, учасниця від Ямайки, докторка Габріель Генрі, впала прямо на сцені, після чого її довелося евакуювати на медичних ношах.

Під час офіційної зустрічі в рамках конкурсу "Міс Всесвіт-2025" стався інцидент, що викликав значний резонанс серед глядачів та учасниць.