Несмотря на то, что саммит АТЭС в Шэньчжэне уже завершился, в социальных сетях не перестают обсуждать курьезные моменты, которые имели место во время встреч президента США и главы Китая.

Так, Дональд Трамп решил помочь своему коллеге Си Цзиньпину подняться на эскалатор, но тот отказался и сам взял американского лидера под локоть. Видео этого случая быстро стало вирусным в соцсетях.

Курьез с Трампом в Китае

На видео, появившемся в официальном аккаунте Белого дома в X, видно, как 80-летний президент США первым встал на эскалатор, после чего попытался взять за руку 73-летнего лидера КНР. Но Си Цзиньпин ловко уклонился от протянутой руки Трампа и сам взял его под локоть.

В подписи к видео говорилось, что президент США Дональд Трамп хотел поддержать главу КНР.

Видео с этим курьезным случаем быстро стало вирусным, и его активно обсуждают не только пользователи социальных сетей, но и СМИ в США.

Видео дня

🇺🇸🇨🇳 President Trump helps Chinese President Xi Jinping on escalator. https://t.co/PwtqGlO0dy — BRICS News (@BRICSinfo) November 19, 2026

Этот курьез с Трампом и Си Цзиньпином прокомментировал телеканал Sky News. По словам журналиста NYT, этот курьезный случай произошел потому, что оба президента хотели продемонстрировать друг другу свою привязанность.

Напомним, что президент США Дональд Трамп во время своего визита в Китай вызвал в Шэньчжэне настоящий ажиотаж. Толпы китайцев окружили отель Langham, чтобы хоть на секунду увидеть Трампа.

Кроме того, президент США Дональд Трамп попал на видео с закрытыми глазами во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. В соцсетях высказали предположение, что американский лидер просто заснул во время заседания.