Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Китай вызвал в Шэньчжэне настоящий ажиотаж.

Толпы китайцев окружили отель Langham, чтобы хоть на секунду увидеть Трампа, сообщают китайские СМИ, пишет Reuters.

В сообщении говорится, что местные жители массово вышли на улицы, чтобы посмотреть на кортеж американского президента. Люди стояли за ограждениями со смартфонами и терпеливо ждали своего счастливого случая.

Трамп в Китае

Вблизи отеля The Langham были введены специальные правила дорожного движения, некоторые участки дорог были перекрыты.

На опубликованном видео видно, как кортеж Трампа подъехал к отелю примерно в 17:50 по местному времени. На кадрах видно, как он сидит в своём президентском автомобиле и смотрит в окно.

Видео дня

Возле отеля несколько сотрудников поддерживали порядок на месте происшествия, неоднократно напоминая очевидцам, чтобы они не наклонялись через ограждения, и направляя толпу в безопасную зону.

Перед этим лидер Китая Си Цзиньпин лично встретил Трампа в международном аэропорту Шэньчжэня, пожав ему руку и обняв его, когда тот спускался по трапу самолета.

Зато о толпах китайцев, которые хотели сфотографировать Путина, СМИ не сообщают.

Напомним, что президент России Владимир Путин для поездки в Китай, где он должен встретиться с Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, выбрал необычную обувь — и всё из-за своего низкого роста.

Кроме того, лидер США Дональд Трамп любит носить президентские часы бренда Rolex. Украшение изготовлено из желтого золота, а на циферблате имеется печать Белого дома.