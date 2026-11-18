Отель штурмовали сотни китайцев: Трамп устроил в Шэньчжэне настоящий ажиотаж (видео)
Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Китай вызвал в Шэньчжэне настоящий ажиотаж.
Толпы китайцев окружили отель Langham, чтобы хоть на секунду увидеть Трампа, сообщают китайские СМИ, пишет Reuters.
В сообщении говорится, что местные жители массово вышли на улицы, чтобы посмотреть на кортеж американского президента. Люди стояли за ограждениями со смартфонами и терпеливо ждали своего счастливого случая.
Вблизи отеля The Langham были введены специальные правила дорожного движения, некоторые участки дорог были перекрыты.
На опубликованном видео видно, как кортеж Трампа подъехал к отелю примерно в 17:50 по местному времени. На кадрах видно, как он сидит в своём президентском автомобиле и смотрит в окно.
Возле отеля несколько сотрудников поддерживали порядок на месте происшествия, неоднократно напоминая очевидцам, чтобы они не наклонялись через ограждения, и направляя толпу в безопасную зону.
Перед этим лидер Китая Си Цзиньпин лично встретил Трампа в международном аэропорту Шэньчжэня, пожав ему руку и обняв его, когда тот спускался по трапу самолета.
Зато о толпах китайцев, которые хотели сфотографировать Путина, СМИ не сообщают.
Напомним, что президент России Владимир Путин для поездки в Китай, где он должен встретиться с Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом, выбрал необычную обувь — и всё из-за своего низкого роста.
Кроме того, лидер США Дональд Трамп любит носить президентские часы бренда Rolex. Украшение изготовлено из желтого золота, а на циферблате имеется печать Белого дома.