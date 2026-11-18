Дональд Трамп носит элитные часы за более $50 тысяч: какая его изюминка (фото)
Лидер США Дональд Трамп любит носить президентские часы бренда Rolex. Часы изготовлены из желтого золота, а на циферблате изображена печатка Белого дома.
Роскошные часы Дональда Трампа были изготовлены на заказ в лондонской мастерской. Соответствующие фотографии аксессуара были опубликованы в Threads. Подробнее — расскажет Фокус.
Элитные часы Трампа
Модель Day-Date изготовлена из желтого золота и была доработана в лондонской мастерской. Циферблат выполнен в фирменном синем цвете Трампа, а на отметке шести часов размещена печать президента.
Кроме того, чтобы подчеркнуть, что Трамп был 45-м и 47-м президентом, на 45-й и 47-й секунде разместили две маленькие звёздочки. А на задней крышке выгравировали Белый дом.
"Согласитесь, деталь небольшая, но очень продуманная", — отметил автор поста.
На опубликованных фотографиях видно, что работа выполнена на очень высоком уровне. Таким образом, часы американского лидера выглядят роскошно.
В сети отметили, что часы Трампа стоят более 50 тысяч долларов.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- В сети стало вирусным видео, на котором видно, как во время подписания документа Дональд Трамп сделал замечание своей супруге. Передавая ей ручку для подписи, президент заявил: "Не знаю вообще, имеет ли её подпись какое-то значение".
- Президент США оказался в неловком положении после того, как его жена Мелания демонстративно уклонилась от поцелуя мужа. Папарацци успели запечатлеть этот момент на камеру.
Кстати, недавно Мелания Трамп появилась на публике в роскошном наряде. Супруга американского президента надела клетчатое пальто и обула туфли-лодочки на высоких шпильках.