Лидер США Дональд Трамп любит носить президентские часы бренда Rolex. Часы изготовлены из желтого золота, а на циферблате изображена печатка Белого дома.

Роскошные часы Дональда Трампа были изготовлены на заказ в лондонской мастерской. Соответствующие фотографии аксессуара были опубликованы в Threads. Подробнее — расскажет Фокус.

Элитные часы Трампа

Модель Day-Date изготовлена из желтого золота и была доработана в лондонской мастерской. Циферблат выполнен в фирменном синем цвете Трампа, а на отметке шести часов размещена печать президента.

Кроме того, чтобы подчеркнуть, что Трамп был 45-м и 47-м президентом, на 45-й и 47-й секунде разместили две маленькие звёздочки. А на задней крышке выгравировали Белый дом.

"Согласитесь, деталь небольшая, но очень продуманная", — отметил автор поста.

Видео дня

На опубликованных фотографиях видно, что работа выполнена на очень высоком уровне. Таким образом, часы американского лидера выглядят роскошно.

В сети отметили, что часы Трампа стоят более 50 тысяч долларов.

Часы Трампа Фото: Threads Часы Трампа Фото: Threads

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В сети стало вирусным видео, на котором видно, как во время подписания документа Дональд Трамп сделал замечание своей супруге. Передавая ей ручку для подписи, президент заявил: "Не знаю вообще, имеет ли её подпись какое-то значение".

Президент США оказался в неловком положении после того, как его жена Мелания демонстративно уклонилась от поцелуя мужа. Папарацци успели запечатлеть этот момент на камеру.

Кстати, недавно Мелания Трамп появилась на публике в роскошном наряде. Супруга американского президента надела клетчатое пальто и обула туфли-лодочки на высоких шпильках.