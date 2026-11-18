Лідер США Дональд Трамп полюбляє носити президентський годинник бренду Rolex. Прикраса виконана із жовтого золота і має на циферблаті печатку Білого дому.

Розкішний годинник Дональда Трампа кастомізували в лондонській майстерні. Відповідні фото аксесуара оприлюднили у Threads. Детальніше – розповість Фокус.

Елітний годинник Трампа

Модель Day-Date виконана із жовтого золота, яку адаптували у лондонській майстерні. Циферблат зробили у фірмовому синьому кольорі Трампа, а на шостій годині розмістили печатку президента.

Крім цього, щоб виділити те, що Трамп був 45-м і 47-м президентом, на 45 і 47 секунді поставили дві маленькі зірки. А на кейсбеку вигравіювали Білий дім.

"Погодьтеся, деталь невеличка, але дуже продумана", — зазначив автор допису.

На оприлюднених фото видно, що робота виконана на дуже високому рівні. Таким чином, годинник американського лідера виглядає розкішно.

Видео дня

У мережі зауважили, що годинник Трампа коштує понад 50 тисяч доларів.

Годинник Трампа Фото: Threads Годинник Трампа Фото: Threads

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У мережі завірусилось відео, як під час підписання документу Дональд Трамп дорікнув своїй дружині. Передаючи їй ручку на підпис, президент заявив: "Не знаю взагалі, чи її підпис має якесь значення".

Президент США опинився в незручному становищі після того, як його дружина Меланія показово ухилилася від поцілунку чоловіка. Папараці встигли піймати цей момент на камеру.

До речі, нещодавно Меланія Трамп вийшла на публіку у розкішному образі. Дружина американського президента одягла картате пальто і взула туфлі-човники на високих шпильках.