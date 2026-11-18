Президент США Дональд Трамп під час свого візиту до Китаю викликав у Шеньчжені справжній ажіотаж.

Натовпи китайців оточили готель Langham, щоб хоч на секунду побачити Трампа, повідомляють китайські ЗМІ, пише Reuters.

У повідомленні йдеться, що місцеві жителі масово вийшли на вулиці, щоб подивитися на кортеж американського президента. Люди стояли за огорожами зі смартфонами й терпляче чекали на свій щасливий випадок.

Трамп у Китаї

Поблизу готелю The Langham було встановлено спеціальні правила дорожнього руху, деякі ділянки доріг були закриті.

На опублікованому відео видно, як кортеж Трампа з'явився біля готелю приблизно о 17:50 за місцевим часом. На кадрах помітно, як він сидить у своєму президентському автомобілі та дивиться у вікно.

Видео дня

Біля готелю кілька співробітників підтримували порядок на місці події, неодноразово нагадуючи очевидцям не нахилятися через бар'єри та повертаючи натовп до безпечної зони.

Перед тим лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто зустрів Трампа в міжнародному аеропорту Шеньчженя, потиснувши руку Трампу та обійнявши його, коли він сходив з трапа літака.

Натомість про натовпи китайців, які хотіли сфотографувати Путіна ЗМІ не повідомляють.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін для поїздки у Китай, де він має зустрітися із Сі Цзіньпінем та президентом США Дональдом Трампом, обрав незвичайне взуття, а все через свій низький зріст.

Також лідер США Дональд Трамп полюбляє носити президентський годинник бренду Rolex. Прикраса виконана із жовтого золота і має на циферблаті печатку Білого дому.