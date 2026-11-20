Попри те, що саміт АТЕС у Шеньчжені вже завершився, в соцмережах не перестають обговорювати курйозні моменти, що траплялися під час зустрічей президента США та глави Китаю.

Так, Дональд Трамп вирішив допомогти свому коолезі Сі Цзіньпіну зійти на ескалатор, але той відмовився і сам узяв американського лідера під лікоть. Відео цього випадку швидко завірусилося в соцмережах.

Курйоз з Трампом у Китаї

На відео, яке з'явилося в офіційному акаунті Білого дому в X, видно, як 80-річний президент США першим став на ескалатор, після чого спробував узяти за руку 73-річного лідера КНР. Але Сі Цзіньпін спритно ухилився від руки допомоги Трампа й сам узяв його під лікоть.

У підписі до відео йшлося, що президент США Дональд Трамп хотів підтримати голову КНР.

Відео з цими курйозним випадком швидко завірусилося у уого активно обговорюють не лише користувачі соцмереж, але й ЗМІ у США.

Відео дня

🇺🇸🇨🇳 President Trump helps Chinese President Xi Jinping on escalator. https://t.co/PwtqGlO0dy — BRICS News (@BRICSinfo) November 19, 2026

Курйоз з Трампом і Сі Цзіньпіном коментував телеканал Sky News. За словами журналіста NYT, курйозний випадок стався, бо обидва президенти хотіли продемонструвати прихильність один до одного.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп під час свого візиту до Китаю викликав у Шеньчжені справжній ажіотаж. Натовпи китайців оточили готель Langham, щоб хоч на секунду побачити Трампа.

Також президент США Дональд Трамп потрапив на відео із заплющеними очима під час саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. У соцмережах припустили, що американський лідер заснув просто під час засідання.