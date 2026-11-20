Сова из Массачусетса напала на нескольких человек. После поступления сообщений о нападениях полиция даже обратилась в Государственную службу охраны дикой природы США.

Жертвы нападений рассказывали, что сова поцарапала или ударила их, некоторые из них даже обратились за медицинской помощью. Эксперты отмечают, что агрессия совы встречается редко, но может иметь место, если птица защищает гнездо, расположенное поблизости, пишут CBS Boston и Brookline News.

Совы в Массачусетсе попали в заголовки газет Бостона и Бруклина из-за своего странного поведения.

СМИ сообщают, что полицейское управление Бруклина получило около трёх-четырёх вызовов, связанных с нападением агрессивной совы, которая пикировала вниз и царапала людей в районе, расположенном к югу от Бостона.

Кроме того, полиция сообщила, что они уведомили сотрудников государственной службы по охране дикой природы о нападении птицы и ожидают дальнейших указаний.

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Одна из пострадавших, женщина по имени Джульетт Дейли, рассказала, что бежала, когда "почувствовала, как что-то довольно сильно ударило меня по голове". Она сказала, что сначала подумала, что это ветка дерева, но потом поняла, что это птица.

"Она развернулась и направилась ко мне. В тот раз я действительно пригнулась, и она не успела сделать третий прыжок. В тот момент я подумала: „Мне нужно отсюда бежать“, поэтому я перебежала дорогу. Это было действительно тихо, словно без всякого предупреждения, и звук раздался сзади, поэтому, очевидно, я не могла этого увидеть", — вспомнила она.

По данным Департамента рыболовства и дикой природы штата Массачусетс, в штате обитает восемь видов сов, находящихся под охраной.

Эксперты отмечают, что совы редко бывают агрессивными. Однако они могут напасть, если поблизости находится их гнездо.

Напомним, что в США женщина обнаружила взрослого ястреба, сидевшего на подъездной дорожке возле её дома и не способного взлететь. Тогда она предположила, что птица получила травму. Но оказалось, что он был слишком толстым, чтобы летать.

Кроме того, пестрый попугай едва не сорвал проведение футбольного матча между юношескими командами "Фламенго" и "Сеара". Курьезный случай произошел в Рио-де-Жанейро.