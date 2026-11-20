Сова з Массачусетсу напала на кількох людей. Після повідомлень про атаки поліція навіть звернулася до державної служби охорони дикої природи США.

Жертви нападів розповідали, що сова їх подряпала або вдарила, деякі з них навіть звернулися за медичною допомогою. Експерти кажуть, що агресія сов трапляється рідко, але може траплятися, якщо птах захищає гніздо поблизу, пише CBS Boston та Brookline News.

Сова в Массачусетсі потрапили у заголовки газет Бостона та Брукліна через дивну поведінку.

ЗМІ пишуть, поліцейське управління Брукліна отримало близько трьох-чотирьох викликів, пов'язаних нападом агресивної сови, яка злітала вниз і дряпала людей у ​​районі, розташованому на південь від Бостона.

Також поліція повідомила, що вони повідомили про птаха-нападника державних службовців дикої природи та чекають на додаткові вказівки.

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Одна з постраждалих жінка, на ім'я Джульєтт Дейлі, розповіла, що вона бігла, коли "відчула, як щось досить сильно вдарилося мені по голові". Вона сказала, що спочатку подумала, що це гілка дерева, але зрозуміла, що це птах.

"Вона розвернулася і попрямувала до мене. Того разу я справді пригнулася, і вона не встигла зробити третій проліт. У той момент я подумала: "Мені треба звідси тікати", тому я перебігла дорогу. Це було справді тихо, ніби без жодного попередження, і це пролунало ззаду, тому, очевидно, я не могла цього побачити", — згадала вона.

За даними Відділу рибальства та дикої природи Массачусетсу, у штаті мешкає вісім видів сов, які знаходяться під охороною.

Експерти кажуть, що сови рідко бувають агресивними. Але вони можуть напасти, якщо поблизу мають гніздо.

Нагадаємо, що у США жінка знайшла дорослого яструба, який сидів на під'їзній доріжці, біля її будинку, не маючи змоги злетіти. Тоді вона припустила, що птах травмувався. Але виявилося, що він був занадто товстим, щоб літати.

Також строкатий папуга ледь не зірвав проведення футбольного поєдинку між юнацькими командами Фламенго та Сеара. Курйозний випадок трапився в Ріо-де-Жанейро.