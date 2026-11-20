Туристу, решившему привезти себе сувенир с Сардинии, пришлось за это дорого заплатить.

А всё потому, что 74-летний французский турист решил привезти с собой двенадцать пластиковых бутылок с песком с разных сардинских пляжей. Вес сувенира составил более 6 килограммов, пишет Bild.

Каждая бутылка была четко маркирована

Турист собрал 6 кг песка на Сардинии и нарушил местный закон Фото: Скриншот

На каждой бутылке он написал название пляжа, с которого взял песок. Но довезти свой сувенир домой не удалось. В порту Порто-Торрес на северо-западе острова, когда мужчина собирался сесть на паром с Сардинии в Барселону. сотрудники итальянского агентства по таможне и монополиям вместе с сотрудниками службы безопасности порта осмотрели его транспортное средство и обнаружили песок с пляжа.

Теперь мужчине придется заплатить за свое увлечение коллекционированием. 74-летнего туриста обвиняют в нарушении закона Сардинии № 16 от 28 июля 2017 года, запрещающего вывоз, хранение и продажу песка, гальки и ракушек без разрешения, даже если не предполагается получение прибыли.

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Какой штраф грозит мужчине за сувенир

Теперь ему грозит штраф от 500 до 3000 евро. А украденный песок должны вернуть на пляж. Ведь власти хотят защитить хрупкую местную экосистему.

Напомним, что в Польше разгорелся скандал после того, как в сети появилось видео, на котором туристы, направлявшиеся к озеру Морске-Око, вступили в стычку с оленем.

Кроме того, туристы пытались уйти от гиппопотама на скоростном катере, и это им удалось только тогда, когда они увеличили скорость.