Туристу, який вирішив впривезти собі сувенір із Сардинії, довелося дорого за це заплатити.

А все тому, що 74-річний французький турист вирішив привезти із собою дванадцять пластикових пляшок піском з різних сардинських пляжів. Вага сувеніра склала понад 6 кілограмів, пише Bild.

Кожна пляшка була чітко маркована

Турист зібрав 6 кг піску на Сардинії та порушив місцевий закон Фото: Скриншот

На кожній пляшці він написав назву пляжу, звідки взяв пісок. Але довезти свій сувенір додому не вийшло. У порту Порто-Торрес на північному заході острова, коли чоловік збирався сісти на пором із Сардинії до Барселони. посадовці італійського агентства з митниці та монополій разом із співробітниками служби безпеки порту оглянули його транспортний засіб і знайшли пісок з пляжу.

Тепер за своє колекціонування чоловіку доведеться заплати. 74-річного туриста звинувачують у порушенні закону Сардинії № 16 від 28 липня 2017 року, що забороняє вивезення, зберігання та продаж піску, гальки та мушель без дозволу, навіть якщо не передбачається отримання прибутку.

Відео дня

Який штраф загрожує чоловікові за сувенір

Тепер йому загрожує штраф від 500 до 3000 євро. А вкрадений пісок мають повернути на пляжі. Адже влада хоче захистити тендітну місцеву екосистему.

Нагадаємо, що у Польщі розгорівся скандал після того, як у мережі з’явилося відео, на якому туристи, які йшли до озера Морске-Око, вступили в сутичку з оленем.

Також туристи намагалися втекти від гіпопотама на швидкісному катері, і це їм вдалося лише тоді, коли вони збільшили швидкість.