Опасения по поводу Третьей мировой войны и предупреждения правительства вызвали "продовольственную панику" по всей Великобритании.

Испуганные покупатели начали скупать товары первой необходимости с полок, пишет Daily Star.

Британцы опустошили полки супермаркетов, скупая консервы с фасолью и бутилированную воду на фоне растущих опасений по поводу глобального конфликта.

Кроме того, в прошлом месяце страну охватила волна "туалетной бумажной паники" после того, как правительственные чиновники призвали семьи запастись предметами первой необходимости на случай кризиса.

В Великобритании разразилась паника из-за нехватки продуктов Фото: Скриншот

Паника возникла после того, как глава министерства обороны и некоторые военные начали кампанию под названием "Будьте готовы", посоветовав людям запастись трехдневным запасом продуктов питания и питьевой воды длительного хранения.

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Кроме того, британцам посоветовали хранить наличные деньги на случай сбоя в работе электронных платежных систем. Также людям рекомендовали держать под рукой аптечки, запасные батарейки, портативные зарядные устройства и старые радиоприемники.

Министр обороны Уэс Стритинг пояснил, что такие призывы были сделаны для того, чтобы помочь домохозяйствам пережить наводнения, лесные пожары и кибератаки. Однако военное руководство также предупреждает, что Великобритания активно готовится к войне.

Генерал сэр Роб Магован, командующий Командованием киберспециализированных операций, подтвердил, что Великобритания уже нанесла кибератаки враждебным государствам, ведь компании по всей Европе сталкиваются с волной цифровых атак, включая инциденты со взломом холодильников во Франции.

Напомним, что Джон Хоуг, которого называют "американским Нострадамусом", предупреждает, что человечество стоит на грани апокалипсиса.

Кроме того, в мультсериале "Симпсоны" предсказали участие Дональда Трампа в выборах 2024 года и предупреждают, что в 2028 году кандидатом может стать его жена — Иванка Трамп.