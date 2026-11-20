Побоювання щодо Третьої світової війни та попередження уряду спричинили "продуктову паніку" по ​​всій Британії.

Налякані покупці почали змітати товари першої необхідності з полиць, пише Daily Star.

Британці спустошили полиці супермаркетів, розкуповуючи консерви з квасолею та бутильовану воду, на фоні зростаючих побоювань щодо глобального конфлікту.

Крім того, минулого місяця країну охопила хвиля "паніки туалетного паперу" після того, як урядовці закликали сім'ї запастися речами першої необхідності на випадок кризи.

У Великій Британії виникла продуктова паніка Фото: Скриншот

Паніка виникла після того очільник оборонного відомства та деякі військові розпочали кампанію під назвою "Будьте готові", порадивши людям запастися триденним запасом їжі та питної води тривалого зберігання.

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Також британцям порадили зберігати гроші готівкою на випадок збою електронних платіжних систем. Крім того, людям радили тримати під рукою аптечки, запасні батарейки, портативні зарядні пристрої та старі радіоприймачі.

Міністр оборони Вес Стрітінг пояснив, що такі заклики були зроблені для того, щоб допомогти домогосподарствам пережити повені, лісові пожежі та кібератаки. Але військове керівництво також попереджає, що Велика Британія активно готується до війни.

Генерал сер Роб Магован, командувач Командування кіберспеціалізованих операцій підтвердив, що Велика Британія вже завдала кібератак ворожим державам, адже компанії по всій Європі стикаються з хвилею цифрових атак, включаючи інциденти зі зламом холодильників у Франції.

Нагадаємо, що Джон Хоуг, якого називають "американським Нострадамусом", попереджає, що людство стоїть на межі апокаліпсиса.

Також у мультсеріалі "Сімпсони" передбачили участь Дональда Трампа у виборах 2024 року і попереджають, що у 2028 році кандидаткою може стати його дружина — Іванка Трамп.