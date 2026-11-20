В Китае беспилотный электромобиль часами бродил по парковке, не могучи найти подходящее место для парковки.

Но в конце концов автомобиль остановился, совершив при этом 868 попыток, пишет Bild.

Сообщается, что инцидент произошёл на китайской парковке посреди ночи. Беспилотный автомобиль устроил настоящий переполох.

На опубликованном видео, которое появилось в сети, видно, как электромобиль с автоматической системой парковки неоднократно пытался заехать на парковочное место, но у него это не получалось.

Автомобиль без водителя пытался заехать на место 868 раз, пока владелец спал

Автомобиль неоднократно пытался найти подходящее место для парковки, иногда заезжая вперёд на одно место, а затем двигаясь задним ходом на другое.

Когда на следующее утро владелец проверил данные своего транспортного средства, он обнаружил, что пока его не было, автомобиль пытался припарковаться 868 раз.

Видео дня

Такой сбой "умного устройства" был вызван приложением для смартфона.

Напомним, что в Китае произошел чрезвычайный инцидент. Разъяренный мужчина на экскаваторе врезался в здание государственных административных органов в городе Сиань, расположенном в провинции Шэньси, разрушив вход и повредив несколько зданий.

Кроме того, в Великобритании мужчина снес половину двухквартирного дома, а затем продал участок и уехал за границу. Британец обвинил во всём городской совет и соседку.

Кроме того, самолёт пролетел через грозовой фронт, который не был заметен на метеорологическом радаре. Передние окна кабины пилотов были полностью покрыты трещинами.