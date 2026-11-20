У Китаї безпілотний електрокар годинами блукав по паркінгу, не в змозі знайти потрібне місце для паркування.

Але зрештою авто зупинилося, зробивши при цьому 868 спроб, пише Bild.

Повідомляється, що інцидент трапився на китайському паркінгу посеред ночі. Безпілотний автомобіль добряче наробив галасу.

На опублікованому відео, яке з'явилося у мережі, видно, як електромобіль з автоматичною системою паркування неодноразово намагався заїхати на паркувальне місце, але йому це не вдавалося.

Авто без водія намагалося заїхати на місце 868 разів, поки власник спав

Автомобіль неодноразово намагався знайти підходяще місце для паркування, іноді заїжджаючи вперед на одне місце, а потім рухаючись заднім ходом на інше.

Коли власник наступного ранку перевірив дані свого транспортного засобу, то виявив, що поки його не було, авто намагалося припаркуватися 868 разів.

Відео дня

Такий збій "розумної машини" був спричинений застосунком для смартфона.

Нагадаємо, що у Китаї трапився надзвичайний випадок. Розлючений чоловік в'їхав на екскаваторі в адміністративну державну будівлю у місті Сіань, що в провінції Шеньсі, знісши вхід та пошкодивши кілька будівель.

Також у Британії чоловік зніс половину напіввідокремленого будинку, а потім продав землю та виїхав за кордон. Британець звинуватив у всьому міську раду та сусідку.

Крім того, літак пролетів крізь грозовий фронт, який не був помітний на метеорологічному радарі. Передні вікна кабіни пілотів були повністю вкриті тріщинами.