38-летняя Дейрдре Кин преодолела 42 километра на Нью-Йоркском марафоне за 4 часа 6 минут 55 секунд.

При этом она находилась на 34-й неделе беременности, пишет New York Post.

Сообщается, что это уже седьмой марафон, который женщина пробежала за год. До этого медсестра и консультант по менеджменту уже завершила шесть из семи мировых марафонов, участвуя в соревнованиях в Токио, Бостоне, Лондоне, Сиднее, Берлине и Чикаго.

Для сравнения: средний результат участников забега — около 4 часов 37 минут.

"Я знала, как необычно бежать марафон на 34-й неделе, но я также знала, насколько я была в форме и хорошо чувствовала своё тело на этом этапе. И хотя это очень необычно, я не была первой женщиной, которая когда-либо это делала", — рассказала женщина.

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После свадьбы со своим мужем Брайаном в прошлом году Кин предполагала, что создание семьи может занять некоторое время, поэтому она записалась на 11 забегов в 2026 году, включая все семь крупных соревнований, два ультрамарафона, Ironman и марафон в Ирландии.

Ее акушер-гинеколог разрешил ей участвовать в соревнованиях, посоветовав уделять первоочередное внимание гидратации и питанию, а также прекращать тренировки при первых признаках мышечных судорог.

Самое интересное, что маршрут проходил буквально в квартале от роддома, где женщина собирается рожать. Она даже шутила, что в случае необходимости может заглянуть туда прямо во время марафона.

"Марафон проходил в квартале от роддома, где я рожаю, поэтому было много шуток о том, что я просто забегу туда, чтобы родить ребенка, или о проверке подготовки медицинских волонтеров на трассе", — сказала она.

Кроме того, женщина уже преодолела 74 марафона и ультрамарафона, включая World Marathon Challenge в 2023 году, пробежав семь марафонов на семи континентах за семь дней. В том году она стала самой быстрой женщиной, которой удалось это сделать.

Напомним, что 91-летняя спортсменка из Вермонта Флоренс Мейлер устанавливает мировые спортивные рекорды, в частности в беге с препятствиями на 2000 метров, беге на 80 метров с барьерами, прыжках с шестом, прыжках в высоту, тройном прыжке и пятиборье по версии World Masters Athletics.

Кроме того, канадская спортсменка Молли Карлсон после четырёх лет подготовки прыгнула с 15-метрового айсберга в океан с температурой воды около +1 °C и стала первой женщиной, осмелившейся установить такой рекорд.