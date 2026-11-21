38-річна Дейрдре Кін здолала 42 кілометри на Нью-Йоркському марафоні за 4 години 6 хвилин 55 секунд.

При цьому вона перебувала на 34-му тижні вагітності, пише New York Post.

Повідомляється, що це вже сьомий марафон, який жінка пробігла за рік. До того медсестра і консультант з менеджменту вже завершила шість із семи світових марафонів, змагаючись у Токіо, Бостоні, Лондоні, Сіднеї, Берліні та Чикаго.

Для порівняння: середній результат учасників забігу — близько 4 годин 37 хвилин.

"Я знала, як дивно бігти марафон на 34 тижні, але я також знала, наскільки я була у формі та усвідомлювала своє тіло на цьому етапі. І хоча це дуже незвично, я не була першою жінкою, яка коли-небудь це робила", — розповіла жінка.

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Після одруження зі своїм чоловіком Браяном минулого року Кін очікувала, що створення сім'ї може зайняти деякий час, тому вона записалася на 11 забігів у 2026 році, включаючи всі сім великих змагань, два ультрамарафони, Ironman та марафон в Ірландії.

Її акушер-гінеколог дозволив їй змагатися, порадивши пріоритетно ставитися до гідратації та харчування, а також припиняти тренування за перших ознак м’язових судом.

Найцікавіше, що маршрут проходив буквально за квартал від пологового будинку, де жінка збирається народжувати. Вона навіть жартувала, що за потреби може звернути туди просто під час марафону.

"Марафон проходив за квартал від пологового де я народжую, тому було багато жартів про те, що я просто забіжу туди, щоб народити дитину, або про перевірку підготовки медичних волонтерів на трасі", — сказала вона.

Також жінка вже подолала 74 марафони та ультрамарафони, включаючи World Marathon Challenge у 2023 році, пробігши сім марафонів на семи континентах за сім днів. Того року вона була найшвидшою жінкою, яка зробила це.

Нагадаємо, що 91-річна спортсменка з Вермонту Флоренс Мейлер б'є світові спортивні рекорди, зокрема у бігу з перешкодами на 2000 метрів, бігу на 80 метрів з бар'єрами, стрибках з жердиною, стрибках у висоту, потрійному стрибку та п'ятиборстві за версією World Masters Athletics.

Також канадська спортсменка Моллі Карлсон після чотирьох років підготовки стрибнула з 15-метрового айсберга в океан із водою близько +1 °C і стала першою жінкою, яка наважилася на такий рекорд.